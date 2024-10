L’événement commémoratif d’un an aura lieu vendredi au Colisée

20 octobre — LEWISTON — Un événement marquant le premier anniversaire de la fusillade de masse à Lewiston aura lieu vendredi au Colisee, une commémoration organisée par le One Lewiston Resilience Fund Committee, en partenariat avec la ville de Lewiston, le Maine Resiliency Center et le Chambre de commerce de la métropole de Lewiston Auburn.

L’événement a été conçu, avec la contribution des survivants et des familles des victimes, pour honorer et se souvenir des 18 personnes qui ont été tuées par balle au Just-in-Time Recreation et au Schemengees Bar & Grille, ainsi que pour honorer les 13 survivants qui ont été abattus sur ces personnes. lieux, et des dizaines d’autres personnes qui ont été blessées et tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. L’événement est également conçu pour rendre hommage aux premiers intervenants, au personnel médical et à tous ceux qui sont intervenus et ont continué à soutenir les efforts de guérison communautaire.

Le programme, gratuit et ouvert au public, débute à 18h et se poursuivra jusqu’à 19h30 ; les portes ouvriront à 16h30 pour accueillir ce qui devrait être une foule nombreuse.

L’intégralité de l’événement sera diffusée en direct avec une interprétation en langue des signes américaine et des sous-titres codés sur sunjournal.com.

Le programme comprendra de la musique, commençant par une performance de « Amazing Grace » par l’unité de cornemuses et de tambours de la police de l’État du Maine, suivie du chant de l’hymne national par la chorale du Lewiston High School. Le présentateur sportif et présentateur du NESN, Tom Caron, originaire de Lewiston, servira de maître de cérémonie.

Les noms de toutes les victimes décédées seront lus à haute voix, suivis par des orateurs qui seront présentés. Elles seront suivies de longs moments de silence pour les personnes tuées au bowling et au bar, ainsi que d’un diaporama de la veillée et d’autres images commémoratives des jours et des semaines qui ont immédiatement suivi la fusillade.

Les conférenciers partageront leurs réflexions sur la résilience et la gratitude, et la révérende Sarah Gillespie offrira une bénédiction et une réflexion à la clôture de l’événement.

Les participants sont invités à apporter de petits souvenirs et souvenirs à laisser à la fin de l’événement, qui seront tous catalogués et préservés dans le cadre de la collection croissante du Maine MILL en relation avec le tournage.

Alors que le stationnement pour les événements au Colisée est généralement assez généreux, le stationnement sera limité vendredi car une grande partie de l’espace sera réservée à l’avance. Il y a également un match de football à domicile à Lewiston High School vendredi, ce qui peut également avoir un impact sur le stationnement disponible. Les visiteurs sont donc encouragés à utiliser les parkings Southern Gateway ou Oak Street et à prendre les services de navette gratuits vers et depuis l’événement. Les navettes partiront de ces deux parkings à 16 heures et continueront après la fin de l’événement pour ramener les visiteurs à leurs véhicules. Le dernier passage de la navette retour est prévu à 20h30

En plus de la programmation programmée, des ressources seront disponibles pour les visiteurs.

Des thérapeutes seront sur place et un espace de réflexion tranquille sera aménagé où les visiteurs pourront s’asseoir sans interruption.

Il y aura également une zone d’activités pour enfants hébergée par le service des loisirs de Lewiston, où les enfants pourront également voir le programme ; les parents devront rester avec leurs enfants pendant leur séjour dans cette zone.

Une grande partie de l’espace restera fermée aux médias.

En plus de l’interprétation en langue des signes américaine tout au long du programme, des programmes en braille et en gros caractères seront disponibles sur demande. Les huissiers formés en ASL porteront des badges « I-SIGN » facilement identifiables, et des huissiers seront également disponibles pour aider à asseoir les visiteurs.

Toute personne utilisant un fauteuil roulant doit entrer par l’entrée accessible aux fauteuils roulants située dans le parking inférieur, à l’entrée de la billetterie du Colisée.

Le personnel du Colisée et les organisateurs ont assuré une sécurité renforcée pour l’événement, avec une présence policière sur place pendant la soirée. Les sacs des visiteurs seront contrôlés et tout le monde passera le contrôle de sécurité.

Les visiteurs sont priés de coopérer selon les instructions du personnel de sécurité et des forces de l’ordre ; une politique stricte de non-armement sera appliquée.

Les visiteurs doivent s’attendre à voir un grand nombre de médias couvrir cet événement, et tous ont été invités par les organisateurs de l’événement à porter leurs accréditations médiatiques afin d’être facilement reconnus. Les journalistes et les photographes seront confinés dans une section désignée et auront été informés des restrictions quant au moment et au lieu où ils pourront mener des interviews en direct.

Comme pour d’autres événements au Colisée, aucune nourriture ou boisson extérieure, ni aucun contenant de boisson vide, ne sera autorisé, et pour cet événement en particulier, aucun pointeur laser ou arme ne sera autorisé, ni aucune chaîne ni bijou à pointes. Les animaux, à l’exception des animaux d’assistance, ne seront pas admis. Et aucune pancarte avec des bâtons ou des sacs à dos ne sera autorisée. Les visiteurs ne sont pas autorisés à apporter leurs propres chaises pliantes.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : facebook.com/events/1732819170791067/

