L’événement Cocktails, conversations et comédie de la Bureau County Historical Society aura lieu le 7 octobre – Shaw Local

La Société historique du comté de Bureau organisera son événement Cocktails, conversations et comédie avec l’auteur, dramaturge et ancienne journaliste de NewsTribune Vicki Quade à 18 heures le samedi 7 octobre au Clark Norris Museum, 109 Park Ave. W. à Princeton.

Quade a été journaliste au NewsTribune de 1975 à 1977 et a remporté plusieurs prix de journalisme au cours de son mandat.

«J’ai vraiment aimé travailler pour le journal et couvrir des articles à La Salle et dans tout le comté», a déclaré Quade. «C’est une si belle partie de l’Illinois. Je me sens toujours très connecté à la région et je perpétue les amitiés que j’ai nouées il y a de nombreuses années.

En tant que l’un des créateurs de la comédie internationale « Late Nite Catechism », Quade s’est également produit régulièrement lors d’une tournée nationale. Sa dernière création est un jeu télévisé interactif intitulé « Êtes-vous plus intelligent que votre nonne de huitième année ? a été joué dans plusieurs villes.

Quade est également l’auteur d’un recueil d’histoires, « Close Encounters of a Chicago Kind », qui détaille les rencontres qu’elle a eues au fil des ans.

Quade a utilisé ses spectacles pour récolter plus de 4 millions de dollars en dons pour divers ordres de religieuses.

Cet événement annuel organisé par la Bureau County Historical Society collecte des fonds qui sont utilisés pour des programmes et des événements. Pour plus d’informations, appelez le 815-875-2184 ou visitez www.bureauhistory.org.