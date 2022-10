L’événement caritatif de Grundy County Heroes & Helper est un énorme succès – Shaw Local

MORRIS – Grundy County Heroes & Helpers a organisé leur plus grande collecte de fonds de l’année, leur tirage au sort 2022 qui s’est tenu à la Gardner American Legion, le samedi 22 octobre. 50/50, et une vente aux enchères en direct. L’événement a permis de collecter des fonds pour l’événement 2022 Shop with a Local Hero de GGHH, lorsque les premiers intervenants (police, députés, pompiers et ambulanciers) emmènent les enfants du comté de Grundy dans le besoin faire une virée shopping à Walmart à Morris avec un bénévole du GGHH le 10 décembre suivi par une fête de Noël avec le Père Noël.

Comme le veut la tradition du Draw Down de l’année dernière, l’événement comprenait une partie spéciale Fund a Need qui a profité à deux familles du comté de Grundy dont la vie des enfants a été touchée par le cancer infantile. Une promesse de don en direct a permis de recueillir 32 800 $ que les familles doivent diviser en deux. La famille Wagoner de Minooka a été sélectionnée pour recevoir le don pour leur fille de 8 ans, Wren, qui a reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B en janvier 2022. Wren a encore deux ans de traitement devant elle.

La famille VanHyning de Channahon était présente. Leur fils Breckin a été diagnostiqué à l’âge de 6 ans en 2020 avec un glioblastome thalamique Grad IV et est décédé 11 mois plus tard à l’âge de 7 ans. La famille se joint à la lutte pour collecter des fonds pour aider à faire progresser la recherche sur le cancer pédiatrique à la mémoire de Breckin à travers le centre des tumeurs cérébrales de l’hôpital pour enfants de Lurie.

«Chaque année, nous recherchons quelques familles qui pourraient vraiment utiliser le soutien de leur communauté pour traverser une période difficile», a déclaré la présidente du GCHH, Wendy Briley. «Nous voulions les aider à raconter leur histoire, puis donner à nos supporters et à notre communauté l’occasion d’intervenir et d’aider. Le montant amassé cette année était plus que généreux et je suis fier que notre communauté soit si disposée à intervenir et à bénir ces familles.

Au total, plus de 80 000 dollars ont été amassés, y compris le fonds d’une partie des besoins. Le produit ira à la boutique 2022 avec un héros, offrant aux enfants un voyage de magasinage de 150,00 $ chez Walmart pour des vêtements, des bottes, des manteaux, etc. Les enfants assisteront également à une fête festive avec le père Noël et les héros avec de nouveaux jouets non ouverts donnés tout au long de l’année, de la nourriture et de la joie de Noël.