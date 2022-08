L’événement Bug Out de Pokemon Go ajoute Mega Scizor, Shiny Venipede et plus

Bug Out de Pokemon Go revient la semaine prochaine. L’événement sur le thème des bogues commence le 10 août et présente une poignée de nouveaux bogues Pokemon à attraper, notamment Mega Scizor, Shiny Venipede et Grubbin. De plus, il y aura de nouveaux défis et tâches de recherche à accomplir, ainsi que divers bonus en jeu à gagner.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Bug Out de cette année.

Calendrier d’évacuation

L’événement Bug Out débute à 10 h, heure locale, le 10 août et se termine à 20 h, heure locale, le 16 août.

Pokémon en vedette

Plusieurs nouveaux bogues Pokemon feront leurs débuts lors du Bug Out de cette année, y compris Mega Scizor. Vous pourrez rencontrer les Pokémon méga-évolués lors de méga raids tout au long de l’événement, et chaque fois que vous le vaincrez, vous gagnerez de l’énergie pour méga faire évoluer votre propre Scizor.

En plus de cela, le Alola Pokemon Grubbin apparaîtra dans la nature tout au long de l’événement. Une fois que vous avez amassé 25 bonbons Grubbin, vous pouvez le transformer en Charjabug, qui peut ensuite être transformé en Vikavolt si vous lui donnez 100 bonbons Grubbin près d’un module de leurre magnétique actif.

Divers autres bogues Pokemon apparaîtront également plus fréquemment pendant l’événement, y compris Venipede brillant, marquant votre première chance d’en attraper un dans le jeu. Vous pouvez voir la liste complète des Pokémon en vedette ci-dessous :

Frai sauvage

Caterpie

Aspicot

Lédyba

Spinarak

Yanma

Pinéco

Wurmple

Surskit

Kricketot

Skorupi

Venipède

Karrablast

Joltik

Dwebble

Casque

Grubbin

Araignée

Raids une étoile

Raids trois étoiles

Venomoth

Pinser

Forretress

Carabine

Raids cinq étoiles

Méga raids

Bonus

En plus du Pokémon présenté, quelques bonus seront actifs pendant l’événement Bug Out. Vous gagnerez deux fois plus d’XP que d’habitude chaque fois que vous réussirez à attraper un Pokémon avec un lancer Nice, Great ou Excellent.

De plus, certains bogues Pokemon apparaîtront en beaucoup plus grand nombre autour d’un gymnase si trois joueurs ou plus rejoignent un raid en personne. Les Pokémon qui apparaîtront différeront selon les jours. Vous pouvez voir le programme complet ci-dessous :

10 août – Wurmple

11 août – Caterpie

12 août – Spinarak

13 août – Venipede

14 août – Kricketot

15 août – Weedle

16 août – Lédyba

Pokemon Go a de nombreux autres événements prévus pour ce mois-ci. Le Pokémon légendaire Palkia apparaît dans les raids jusqu’au 10 août, tandis que Journée communautaire d’août est prévu pour le 13 août. Vous pouvez voir tout ce qui se passe dans notre Tour d’horizon des événements d’août.