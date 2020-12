Un groupe d’art du Nouveau-Mexique organise un événement de don pour fournir coronavirus soulagement dans le monde entier, mais l’événement a été nommé «Asseyez-vous sur les genoux de Satan».

Alors que les enfants s’assoient sur les genoux du Père Noël à Noël et demandent des cadeaux et d’autres souhaits, la torsion satanique du nom a réussi à générer une réponse mitigée de la part des habitants.

À l’origine, le groupe d’art d’Albuquerque, Antlion Entertainment Art Collective, prévoyait d’organiser un événement de don sur le thème du Père Noël, mais une faute de frappe a changé le titre de Père Noël en Satan. Cependant, les artistes ont pensé aller de l’avant avec le nouveau nom accidentel par la suite. L’un des artistes a parlé avec station de nouvelles locales KRQE et a dit: «Il y avait en fait une faute de frappe, une erreur d’écriture et j’ai simplement roulé avec parce que tout le monde a besoin d’argent, l’argent est serré en ce moment.» Fait intéressant, cet artiste a déclaré au portail qu’il voulait être identifié comme le Satan.

Donnant plus d’informations sur l’événement, la personne de « Satan » a déclaré que Sit on Satan’s Lap sera organisé au Johnson Field de l’Université du Nouveau-Mexique le 19 décembre pour collecter des fonds pour Direct Relief, une organisation à but non lucratif qui fournit une aide médicale humanitaire mondiale. .

«Ils organisent un événement où je serai derrière une barrière avec seulement mon genou exposé et pour que les enfants puissent s’asseoir sur mes genoux et obtenir ce qu’ils veulent pour Noël parce que le Père Noël se cache comme un lâche et que je suis prêt à intervenir à l’assiette », a déclaré« Satan ».

La page Facebook officielle de la collecte de fonds demande des dons de 6,66 $ et dispose de 183 $ US pour atteindre son objectif de 666 $ US. Il est intéressant de noter que les nombres 666 sont souvent considérés comme un présage. La section «À propos» de la page dit: «Alors que le Père Noël se met en quarantaine au pôle Nord, nous laissant à nous seuls, un autre homme en costume rouge intervient pour aider! N’envoyez pas de pensées et ne priez pas. Faites un don de 6,66 $ aujourd’hui! »

Exhortant les gens à faire un don à la cause, le message poursuit en disant: «Combien de personnes ont été sauvées par la prière? Zéro. Combien ont été sauvés en portant un masque? 130 000! Dieu: 0. Un petit morceau de tissu: 130 000. » S’il y a des gens qui ne souhaitent pas venir en personne, ils peuvent faire un don en ligne, a ajouté le message.

le site officiel du groupe comprend quelques enfants posant avec un Père Noël. Seulement ici, une image courante de Satan a été superposée sur le visage du Père Noël.