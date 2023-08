Apple a annoncé qu’elle organiserait son prochain événement spécial le 12 septembreoù la société de Cupertino devrait annoncer l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro, l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération, et plus encore.

Dans les semaines qui ont précédé l’annonce d’aujourd’hui, des rumeurs couraient selon lesquelles Apple pourrait introduire deux nouvelles couleurs dans sa gamme Pro, dont le gris et le bleu titane.

Selon les rapports, Apple remplacera sa finition dorée existante par les deux nouvelles couleurs gris et bleuque l’on peut voir dans les invitations à l’événement Apple « Wonderlust », qui ont été partagées mardi.

Apple devrait dévoiler l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max lors de l’événement spécial, ainsi que confirmer la date de sortie d’iOS 17, d’iPadOS 17 et de tvOS 17. L’événement devrait également voir Apple annoncer l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération et la date de sortie de watchOS 10.

Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d’Apple devraient apporter des améliorations substantielles par rapport à la série iPhone 14 de la génération actuelle, bien que pour la première fois, la rumeur dit qu’Apple créera l’une de ses nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes exclusivement à l’iPhone 15 Pro Max. .