Quelques heures à peine après que Siri ait « divulgué » la date du prochain événement spécial d’Apple, la société a envoyé des invitations officielles confirmant que cela se passait le 20 avril.

Il a utilisé Spring Forward pour son événement en 2015, mais cette fois-ci, c’est Spring Loaded.

Quoi: Nouvel iPad Pro, Apple TV, AirTag

Nouvel iPad Pro, Apple TV, AirTag Lorsque: 20 avril, 10h PDT / 18h BST

20 avril, 10h PDT / 18h BST Où: Regardez sur le site Web d’Apple

Les rumeurs sur un nouvel iPad Pro ont été pratiquement imparables, avec un mini-écran LED sur au moins un modèle. La mini-LED semble être la chose à laquelle on parle en 2021, car les fabricants de téléviseurs ont récemment annoncé la technologie dans leurs nouvelles gammes.

Au-delà de cela, Apple pourrait bien lancer le tracker AirTag dont on parle beaucoup et une Apple TV mise à jour (peut-être même un mélange d’Apple TV et de HomePod si l’on en croit les rumeurs).

Les nouveaux AirPods sont moins probables, mais il n’y a pas longtemps à attendre pour connaître les détails de ce qui vous attend.

Comme toujours, vous pourrez regarder le lancement sur Apple.com à 10h PDT, soit 18h BST au Royaume-Uni.

D’ici là, vous pouvez lire plus en détail sur ces rumeurs sur l’iPad Pro et en savoir plus sur les autres gadgets rumeurs sur notre site sœur Macworld.