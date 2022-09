Lorsqu’Apple a organisé son événement de lancement annuel de l’iPhone 13 en 2021, cela a commencé par une vidéo joyeuse mettant en vedette des danseurs de jazz célébrant la beauté naturelle de la Californie (qui peut être capturée avec un appareil photo iPhone, bien sûr).

Le ton du lancement de l’iPhone 14 d’Apple cette semaine était plus sombre. Après avoir zoomé sur le siège d’Apple depuis l’espace, il a démarré avec une vidéo mettant en évidence les utilisateurs qui ont écrit des lettres au PDG d’Apple, Tim Cook, disant qu’ils avaient failli mourir – mais ont été sauvés par leur Apple Watch appelant le 911.

“Cher Apple : Mon père pilotait notre petit avion vers le Vermont. Je dormais sur le siège arrière. Je me suis réveillé lorsque nous nous sommes écrasés contre la cime des arbres. L’avion s’est brisé en six morceaux et nous étions à des kilomètres de la civilisation en le froid glacial. Puis, tout d’un coup, mon Apple Watch s’est mise à sonner », a déclaré un personnage nommé Hannah.

D’autres personnages de la courte vidéo ont raconté des histoires de chute dans un ruisseau gelé, de s’être retrouvé piégé à l’intérieur d’un compacteur de déchets et d’avoir été témoin d’un épisode cardiaque dans un restaurant.

Sauver des vies dans des situations d’urgence était le thème principal du lancement d’Apple cette année, et bon nombre des nouvelles fonctionnalités les plus notables annoncées par la société étaient axées sur la sécurité.

La nouvelle fonctionnalité iPhone la plus importante cette année s’appelle “SOS d’urgence par satellite”, qui peut envoyer un message d’aide même s’il n’y a pas de service cellulaire à des kilomètres à la ronde. Les utilisateurs peuvent également partager leur position avec leur famille ou leurs amis dans l’application Localiser.

L’exemple d’Apple sur le fonctionnement de la fonctionnalité montrait un randonneur avec une jambe cassée au sommet d’une crête de montagne appelant un hélicoptère. Plus tard, Apple a mentionné les routes secondaires sinueuses comme un autre endroit où les utilisateurs d’iPhone pourraient être hors de portée.

Mais cette fonctionnalité pourrait être utile dans des environnements sauvages extérieurs. Les incendies de forêt, les ouragans et autres catastrophes peuvent couper le service cellulaire, et avoir la possibilité de contacter les services d’urgence ou de dire à votre famille où vous vous trouvez peut littéralement vous sauver la vie dans ces circonstances.

Autre exemple : la montre d’Apple à 799 $ ou plus, l’Ultra, possède une sirène de 86 décibels qui peut être entendue à 600 mètres de distance et des fonctions de boussole qui permettent à l’utilisateur de revenir sur ses pas sans Internet.

Comme pour la fonction satellite, Apple l’a annoncée comme pour les aventuriers de l’arrière-pays, mais elle pourrait également être utile dans des contextes plus banals. Imaginez que vous fassiez sonner l’alarme pour dissuader un attaquant ou que vous utilisiez la fonction de retraçage pour retrouver votre chemin vers votre voiture après qu’une catastrophe locale ait interrompu le service cellulaire.

Apple a également annoncé cette semaine que les iPhones et les montres Apple peuvent désormais appeler le 911 s’ils détectent un accident de voiture à l’aide de capteurs de mouvement.

“Nous espérons vraiment que vous n’en aurez jamais besoin, mais que vous vous sentirez un peu plus en sécurité chaque fois que vous monterez dans la voiture”, a déclaré un présentateur d’Apple, quelques instants avant de lancer une autre publicité dans laquelle un conducteur est heurté par un airbag au ralenti après s’être écrasé. .

Les événements de lancement d’Apple sont conçus pour faire une chose : créer une demande pour les nouveaux produits d’Apple. Apple veut rendre l’iPhone encore plus “essentiel” pour ses utilisateurs grâce à des fonctionnalités de sécurité, donnant aux utilisateurs des raisons de ne pas passer aux appareils Android concurrents.

Ces fonctionnalités augmenteront-elles de manière significative l’adoption et les ventes de l’iPhone ? Il s’avère qu’Apple a au moins envisagé cette possibilité dans le passé.

Dans une communication avec le groupe ESG CDP ​​publiée en janvier 2019les représentants d’Apple ont écrit sur les opportunités commerciales potentielles découlant du changement climatique, citant une version précédente de la fonctionnalité “SOS” comme exemple du travail d’Apple pour créer des fonctionnalités pour les situations d’urgence.

“Alors que les phénomènes météorologiques violents deviennent plus fréquents, les consommateurs peuvent en venir à apprécier davantage la disponibilité immédiate et omniprésente d’appareils informatiques mobiles fiables à utiliser dans des situations où les transports, l’électricité et d’autres services peuvent être temporairement interrompus”, ont écrit les représentants d’Apple.

Apple a cité les événements du 11 septembre et les ouragans Katrina, Sandy et Harvey comme des “événements météorologiques extrêmes” qui se produisent plus fréquemment.

“Au fil du temps, alors que les gens commencent à subir des événements météorologiques violents avec une plus grande fréquence, nous nous attendons à un besoin croissant de confiance et de préparation dans le domaine de la sécurité personnelle et du bien-être des êtres chers”, a écrit Apple dans la divulgation.

Apple n’est pas la seule entreprise d’électronique grand public à développer des fonctionnalités de sécurité pour ses appareils. Mais les appareils d’Apple disposent également d’une gamme robuste de fonctionnalités de santé, telles que la détection des chutes pour les personnes âgées et la surveillance cardiaque, qui renforcent la sécurité globale.

“L’iPhone est là quand vous en avez le plus besoin”, a déclaré un présentateur lors de l’événement de lancement. “Cette confiance est particulièrement importante dans les moments où votre sécurité est en danger.”

Nous assistons peut-être au début d’une nouvelle stratégie de messagerie chez Apple : ses appareils sont ceux que vous voulez quand les choses tournent mal.