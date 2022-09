L’événement Alexa d’Amazon vise à attirer l’attention sur Prime Day 2

Préparez vous. Cette semaine démarre une pièce majeure d’Amazon pour votre attention et vos dollars d’achat.

Cela commence par l’événement annuel des appareils d’Amazon mercredi, lorsque la société déploie généralement des mises à jour des gammes Fire TV, Echo et Ring et, pour tenter d’attirer votre attention, quelque chose sur le mur comme un drone ou un robot domestique.

L’événement intervient deux semaines avant qu’Amazon ne lance une deuxième série de remises avec son événement Prime Early Access Sale, alias Prime Day 2, les 11 et 12 octobre.

En conséquence, vous trouverez probablement de bonnes affaires en octobre sur les appareils Amazon, qui sont déjà assez abordables par rapport aux concurrents. Mais Amazon n’essaie pas seulement de vous vendre des téléviseurs et des caméras de sécurité à un prix réduit. Des ventes comme celle-ci sont conçues pour vous donner envie de dépenser.

Une fois que vous arrivez sur Amazon.com pour acheter une Fire TV, vous pourriez être incité à en acheter plus, en particulier lors d’une vente Prime Day ou d’une vente Black Friday, a déclaré Andrew Lipsman, analyste de la vente au détail chez Insider Intelligence.

“C’est la version d’Amazon du doorbuster”, a-t-il déclaré.

Les efforts accrus d’Amazon pour vous permettre de faire du shopping surviennent après une année de ralentissement de la croissance, les consommateurs réduisant leurs dépenses après deux années d’achats furieux. L’entreprise a renforcé sa capacité d’entreposage et de logistique pour répondre à la demande pendant la pandémie, mais l’élan a ralenti sur les ventes de commerce électronique dans l’ensemble du secteur. La société a déclaré aux investisseurs qu’elle constatait une augmentation des coûts de gestion de l’entreprise à un moment où les revenus ont ralenti.

Vous faire connaître les écrans intelligents et les robots Echo est un moyen de remplir votre panier Amazon, d’augmenter les ventes et d’utiliser toute cette infrastructure de vente au détail.

Le timing d’Amazon semble évident

Le moment de l’événement ne peut pas être une coïncidence. Placer les annonces de nouveaux produits juste avant l’événement de vente pourrait entraîner des économies sur de nombreux appareils, a déclaré Neil Saunders, analyste de la vente au détail chez GlobalData.

“Amazon offre généralement des remises importantes sur ses appareils lors de ses événements”, a-t-il déclaré, ajoutant que Prime Day et d’autres ventes “peuvent être utiles pour éliminer le stock d’anciens modèles afin de faire de la place pour les nouveaux appareils qui arrivent”.

Amazon n’attire pas seulement les chasseurs de bonnes affaires avec ses appareils pratiques et abordables comme les haut-parleurs et écrans intelligents Echo, les téléviseurs et streamers Fire et les systèmes de sécurité domestique Ring. La société propose également régulièrement des idées de tarte dans le ciel. N’aimeriez-vous pas un drone à la maison, enquêtant sur des sons étranges et surveillant les animaux avant de retourner à une station d’accueil ? Ou peut-être un robot roulant alimenté par Alexa ?

Ces idées ne sont pas la tasse de thé de tout le monde. Amazon Astro, le robot, est disponible sur invitation uniquement et coûtera 1 450 $ lors de sa sortie. Il a également des personnes soucieuses de la confidentialité : il est conçu pour cartographier votre maison et vous suivre avec des caméras et des microphones. Pourtant, les nouvelles inventions flashy ont le pouvoir d’attirer l’attention, et Amazon devrait sortir une autre idée surprenante de son chapeau lors de l’événement de cette année.

Ensemble, ces offres font avancer l’objectif d’Amazon d’être un nom familier qui touche presque tous les aspects de votre vie.

Les achats anticipés des Fêtes pourraient être là pour rester

Ce n’est pas la première fois que les détaillants font pression pour ce qui équivaut à un début précoce de la saison des achats des Fêtes. L’année dernière, les blocages de la chaîne d’approvisionnement ont incité le secteur de la vente au détail à avertir que les acheteurs pourraient ne pas être en mesure de se faire livrer les cadeaux qu’ils souhaitent avant les vacances s’ils attendaient jusqu’au Black Friday.

Cette année, le problème pour les détaillants est d’amener les consommateurs méfiants à dépenser de l’argent après des mois d’inflation, la perspective d’une flambée des taux d’intérêt et les craintes d’une éventuelle récession. Mieux vaut commencer les ventes tôt, a déclaré Guru Hariharan, PDG de la société de services de commerce électronique CommerceIQ. Les acheteurs pourraient ne pas avoir autant de pouvoir d’achat plus tard dans l’année si l’inflation ou d’autres vents contraires financiers se poursuivent.

“Cela peut potentiellement éviter une détérioration de l’économie”, a déclaré Hariharan à propos du moment de la vente.

Cela ne veut pas dire que tous les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont disparu, mais il y a généralement beaucoup de stock dans les entrepôts d’Amazon et au-delà cette année. C’est en partie parce que la demande s’est refroidie, en particulier dans le secteur de l’électronique grand public, qui était en proie à une pénurie de puces qui n’a pas pu suivre la demande au cours des deux dernières années.

Ne soyez pas surpris si avoir plusieurs ventes Prime Day par an devient la stratégie annuelle d’Amazon, a déclaré Lipsman, l’analyste de la vente au détail.

“Je m’attendrais à ce qu’ils aient cela chaque année”, a-t-il dit, “ou peut-être même des Prime Days trimestriels, qui sait?”