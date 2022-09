Le Parti conservateur du Canada a annoncé vendredi qu’il allait de l’avant avec l’événement à la direction prévu qui nommera le nouveau chef du parti – même si le pays est au milieu d’une période de deuil national après la mort de la reine Elizabeth.

Dans un communiqué, Ian Brodie, président du comité d’organisation des élections à la direction du parti (LEOC), a déclaré que les résultats de la campagne d’un mois seront dévoilés au Centre Shaw d’Ottawa après 18 h HE. Samedi.

Mais, a déclaré Brodie, il y aura “un programme révisé qui reflète le décès de Sa Majesté la Reine”.

Un porte-parole du parti a déclaré que l’événement serait “plus sombre” et qu’il n’y aurait pas “l’ambiance de grande fête initialement prévue”.

Par exemple, le parti a annulé les “gros canons à confettis” qui sont normalement déployés lorsqu’un nouveau chef monte sur scène pour s’adresser aux membres et au pays après avoir été élu.

“Le ton des discours sera quelque peu changé et nous commencerons par un hommage à Sa Majesté. Vous devriez probablement vous attendre à voir plus de vêtements noirs que prévu à l’origine”, a déclaré le porte-parole, Yaroslav Baran, à CBC News.

Il y a cinq candidats en lice pour le poste le plus élevé : les députés conservateurs Scott Aitchison, Pierre Poilievre et Leslyn Lewis, l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest et l’ancien député provincial de l’Ontario Roman Baber.

L’événement à la direction du parti aura lieu le jour même où le Conseil d’adhésion devrait se réunir au palais St James à Londres, où Charles sera officiellement proclamé monarque.

Le Parlement du Royaume-Uni devrait également se réunir ce soir-là afin que les députés puissent prêter serment d’allégeance au roi Charles III et exprimer leurs condoléances pour la mort de la reine.

Événements commémoratifs prévus partout au Canada

Après la mort de la reine jeudi, le gouvernement canadien a lancé une période de deuil de 10 jours pour marquer le remarquable règne de sept décennies du monarque.

Une série de cérémonies commémoratives, de défilés commémoratifs et d’autres événements locaux sont prévus dans tout le pays.

La colline du Parlement est baignée de lumière violette et le monogramme royal de la reine Elizabeth II est projeté sur la tour de la Paix après le décès de la reine Elizabeth II, à Ottawa, jeudi. (Justin Tang/La Presse canadienne)

Une cérémonie aura lieu à la cathédrale Christ Church d’Ottawa le même jour que les funérailles nationales de l’ancienne reine à l’abbaye de Westminster à Londres, qui auront probablement lieu le 19 septembre.

Le drapeau doit flotter en berne sur tous les édifices et établissements fédéraux au Canada et à l’étranger, y compris la Tour de la Paix, jusqu’au coucher du soleil le jour des funérailles.

Le gouvernement sera également moins actif durant cette période.

Un porte-parole du Bureau du Conseil privé (BCP), le ministère au service du premier ministre et du cabinet, a déclaré à CBC News que “la communication gouvernementale et les activités ministérielles seront réduites” pendant la période de deuil.