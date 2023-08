Levée des restrictions de voyage à West Kelowna à minuit

L’interdiction de réserver des logements de vacances à West Kelowna sera levée à minuit, mettant officiellement fin à une ordonnance d’urgence émise par le gouvernement de la Colombie-Britannique restreignant les déplacements vers les zones ravagées par les incendies de forêt.

Le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a annoncé cette décision jeudi soir.

« Grâce au soutien des personnes et des fournisseurs d’hébergement, nous avons pu aider les gouvernements locaux et les Premières Nations à obtenir suffisamment de chambres d’hôtel pour répondre à la forte demande des évacués qui avaient besoin d’un endroit où séjourner. des chambres au cas où elles seraient nécessaires », a-t-elle écrit dans un communiqué.

« West Kelowna a hâte d’accueillir à nouveau les touristes dans les zones sûres de la communauté. »

Même si aucune restriction sur les voyages n’est en vigueur, Ma a exhorté les personnes planifiant un voyage à être conscientes des conditions et à respecter les souhaits des gouvernements locaux et des Premières Nations.

Lake Country, par exemple, demande toujours aux touristes de rester à l’écart, selon Ma.

« Si vous prévoyez voyager en Colombie-Britannique, faites-le en toute sécurité et évitez les communautés touchées par les incendies. Informez-vous avant de partir et soyez prêt. De nombreuses communautés continuent d’être touchées par les incendies de forêt et sont confrontées à des défis », poursuit sa déclaration.

L’ordonnance est entrée en vigueur il y a moins d’une semaine et s’appliquait initialement à huit communautés touristiques populaires. Il a été mis en place pour libérer de l’espace pour les évacués et le personnel d’urgence.

Mardi, Ma a déclaré que l’ordre avait eu l’effet souhaité et levait la restriction partout, sauf à West Kelowna.

La province reste en état d’urgence en raison des incendies de forêt.