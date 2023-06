Levée des ordres d’évacuation en cas de feu de forêt pour les résidents d’Edson, en Alberta, et du comté de Yellowhead

Après près d’une semaine d’absence, les résidents d’Edson, en Alberta, et du comté de Yellowhead ont reçu le feu vert pour rentrer chez eux.

L’ordre d’évacuation des incendies de forêt émis le 9 juin sera levé à 18 heures jeudi, permettant aux résidents de rentrer chez eux, ont déclaré les responsables de la ville et du comté lors d’une mise à jour à midi sur les réseaux sociaux.

Cependant, une alerte d’évacuation est désormais en vigueur pour les résidents de la région, ce qui signifie que les gens doivent être prêts à évacuer à court préavis dans les quatre heures.

« Du point de vue de la lutte contre les incendies, cet incendie est comme tenir un tigre par la queue. Nous ne pouvons pas lui tourner le dos. C’est la réalité », a déclaré Christine Beveridge, directrice administrative d’Edson, lors de la mise à jour de jeudi.

La ville, à 200 kilomètres à l’ouest d’Edmonton, fait partie des dizaines de communautés de l’Alberta forcées d’évacuer pendant la saison historique des feux de forêt de cette année.

Plus de 8 000 résidents ont reçu l’ordre de partir le 9 juin alors qu’un incendie se développait dangereusement près de la limite sud d’Edson. C’était la deuxième fois cette année que la ville était évacuée en raison de la menace d’un incendie de forêt.

Mais tout le monde d’Edson ne prévoit pas de revenir immédiatement.

Gord Lohr séjourne dans un parc de camping-cars à Spruce Grove, juste à l’ouest d’Edmonton, depuis l’évacuation de la semaine dernière. Il a déclaré jeudi à CBC News qu’il ne rentrerait pas chez lui tant qu’il n’y aurait pas la garantie qu’il puisse rester sur place.

« Bien sûr que j’aimerais rentrer à la maison », a-t-il déclaré. « Mais si je conduis pendant quatre heures, que je rentre chez moi et qu’ils disent: » Oh, vous devez partir « , pouvez-vous voir un sens à cela? »

Lohr, 80 ans, a déclaré qu’il n’était pas facile pour lui de faire ses valises et de brancher son camping-car, et qu’il ne voulait pas faire face à l’incertitude de l’alerte d’évacuation en cours alors que le feu de forêt près de la ville reste incontrôlable.

Alors que les équipes continuent de travailler sur les points chauds, les responsables municipaux affirment que la pluie indispensable a renforcé les efforts pour contrôler les incendies de forêt.

« En ce qui concerne les précipitations, cinq millimètres équivaut à environ un jour de sursis, ce qui signifie qu’environ nous avons reçu environ 50 mm de pluie de cet événement pluvieux au cours des deux derniers jours », a déclaré Beveridge.

Les précipitations permettent aux pompiers jusqu’à 14 jours pour se rendre en toute sécurité dans les zones touchées par les incendies de forêt pour évaluer et contrôler davantage les dégâts.

Malgré la pluie, les flammes d’un feu de forêt incontrôlable brûlent toujours à moins de 1,5 kilomètre de la limite sud d’Edson. Mais les pompiers ont poussé le feu vers le sud au-delà de la rivière McLeod près de Willmore Park.

Plus de 300 pompiers, ainsi que des avions et de l’équipement lourd, sont utilisés pour éteindre les incendies dans la région.

Jeudi matin, les rues d’Edson ont commencé à montrer des signes de vie.

Certaines étagères des épiceries étaient en cours de réapprovisionnement alors que d’autres services essentiels, notamment les stations-service et les pharmacies, recommençaient à rouvrir.

La rentrée partielle dans les parties nord du comté de Yellowhead a commencé mercredi soir.

Les ordres d’évacuation restants sont maintenant levés et auront un impact sur les régions de Marlboro et de Millers Lake, ainsi qu’une zone au sud de l’autoroute 16.

Les résidents de retour ont été avertis que les services essentiels seraient limités et que le danger d’incendie de forêt reste élevé.

Tony Frison, résident d’Edson, a séjourné chez des amis à Leduc lors de la dernière évacuation. Il prévoit de rentrer chez lui avec sa famille vendredi matin.

Il a dit qu’il avait hâte de reprendre ses habitudes normales, mais il y a encore beaucoup d’incertitude quant à ce qui pourrait arriver pour le reste de la saison des incendies de forêt.

« En fin de compte, vous êtes dans une certaine mesure entre les mains de Mère Nature », a-t-il déclaré.

« Vous êtes peut-être préparé au pire, mais vous avez en quelque sorte à l’esprit d’espérer le meilleur – que nous pourrons rentrer chez nous. Et les gens qui mettent en place le d’innombrables heures peuvent aider la ville, la communauté et le comté. »

Le feu de forêt à l’extérieur d’Edson, officiellement connu sous le nom d’EWF-031, est le plus grand incendie d’un complexe de trois incendies qui se sont propagés à travers le comté. EWF-031 couvre plus de 300 000 hectares, soit 4,5 fois la taille d’Edmonton, a noté Beveridge.

Lors de la mise à jour de jeudi, le maire d’Edson, Kevin Zahara, a averti les résidents que le soutien médical n’avait pas été rétabli à pleine capacité, car la salle d’urgence de la communauté reste fermée avec une seule ambulance disponible.

Le comté de Yellowhead devrait fournir sa prochaine mise à jour sur les incendies de forêt au début de la semaine prochaine, a déclaré le directeur général Luc Mercier.

Edson a été évacué pendant près d’une semaine. Les ordres d’évacuation devraient bientôt être levés et la ville se prépare au retour des habitants. (Ville d’Edson/Facebook)

Jeudi après-midi, 78 incendies de forêt brûlaient dans la province. Sur les 76 à l’intérieur des zones de protection forestière de l’Alberta, 21 brûlaient hors de contrôle.

Un système dépressionnaire se déplaçant lentement à travers la province a apporté de fortes pluies au cours de la nuit et jusqu’à jeudi matin.

Il y a eu des avertissements de pluie pour le nord-est et le centre de la province, ainsi que des avis sur la qualité de l’air provoqués par la fumée des feux de forêt.

Les pluies ont contribué à atténuer le danger à Wood Buffalo, où un incendie de forêt de 60 568 hectares menace la communauté éloignée de Fort Chipewyan, déclenchant des ordres d’évacuation plus tôt ce mois-ci.

Selon Environnement Canada, plus de 70 mm de pluie sont tombés dans la région de Wood Buffalo pendant la nuit et jusqu’à 15 mm de plus devraient tomber jeudi.

Alors que la pluie se déplace vers le nord-est en direction de la Saskatchewan, Environnement Canada s’attend à ce que l’Alberta reste dans un régime météorologique instable avec des averses éparses et des vents violents.

Le temps humide offre un répit bienvenu après une chaleur sèche et étouffante qui a préparé le terrain pour une saison historique des incendies de forêt.

Les pluies, cependant, ne devraient pas apporter un soulagement durable. Les forêts de l’Alberta sont desséchées, après des mois de conditions de sécheresse légère dans la province, et le risque d’incendie devrait s’intensifier lorsque la chaleur estivale saisonnière reviendra.