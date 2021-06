Levée de verrouillage RETARDÉ – Tout ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire à partir du 21 juin alors que la feuille de route est prolongée d’un mois

LA levée du verrouillage du 21 juin a été retardée – anéantissant les espoirs d’un retour rapide à la normalité pour les Britanniques.

Après des mois de restrictions strictes de Covid, des milliers de personnes seront obligées d’attendre un peu plus longtemps après un demi-tour de dernière minute.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

On a dit aux Britanniques qu’ils devraient attendre un peu plus longtemps avant que les restrictions de verrouillage ne soient levées

S’exprimant lors d’une conférence de presse ce soir, Boris Johnson a déclaré: « Cette ouverture au cours des trois dernières étapes s’est accompagnée de plus d’infections et de plus d’hospitalisations.

« Nous devons être clairs sur le fait que nous ne pouvons pas simplement éliminer Covid.

« Il faut apprendre à vivre avec.

Le PM a annoncé que :

« Il y a encore des millions de jeunes adultes qui n’ont pas été vaccinés et une partie des personnes âgées et vulnérables peuvent encore succomber même s’ils ont eu deux injections.

« C’est pourquoi nous sommes si préoccupés par la variante delta. »

Dans certaines régions, les taux de mutation « doublent chaque semaine », a ajouté le Premier ministre.

« Nous pouvons donner au NHS quelques semaines de plus pour donner ces coups dans les bras de ceux qui en ont besoin et depuis aujourd’hui, je ne peux pas dire que nous avons satisfait à tous nos quatre tests pour passer à l’étape quatre le 21 juin », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’il est raisonnable d’attendre un peu plus longtemps. »

Des centaines de personnes se sont jointes à une manifestation à Londres aujourd’hui contre le retard de l’ascenseur de verrouillage

Au lieu de cela, l’examen reviendra avant le 19 juillet et les ministres décideront s’il faut aller de l’avant ou repousser cela.

Boris a déclaré que grâce au nombre croissant de cas – actuellement en moyenne autour de 8 000 par semaine – les quatre tests pour assouplir davantage de règles n’ont pas été satisfaits.

Cela signifie que les gens devront continuer à porter des masques dans les magasins et dans les trains un peu plus longtemps.

De sombres experts ont affirmé que le nombre d’hôpitaux monterait en flèche au niveau du premier pic s’il allait de l’avant avec le déverrouillage.

Et ils ont déclaré que le retard sauverait des milliers de vies, car de plus en plus de personnes recevraient des premier et deuxième coups.

Une des diapositives dévoilées lors de la conférence de presse

Mariages

Malgré le retard de la Journée de la liberté, le Premier ministre a annoncé que la limite d’invités au mariage serait levée à partir du 21 juin.

Les règles actuelles autorisent jusqu’à 30 personnes à assister aux mariages et aux cérémonies de partenariat civil.

Mais ce plafond sera supprimé à partir du 21 juin, les sites étant autorisés à choisir des numéros sûrs.

Les couples ayant des cérémonies sur des terres privées – par exemple, leurs jardins – peuvent avoir autant d’invités qu’ils le souhaitent, à condition de procéder à une évaluation des risques.

Le changement aligne les cérémonies de mariage sur les funérailles, pour lesquelles il n’y a déjà pas de plafond.

Boris et Carrie se sont mariés lors d’une cérémonie de verrouillage le mois dernier

Distanciation sociale

Les Britanniques ne pourront toujours se rencontrer que par groupes de six à l’intérieur.

Le Premier ministre a annoncé que des mesures de distanciation sociale limitant le nombre de personnes pouvant se réunir devraient rester en vigueur en Angleterre jusqu’au 19 juillet.

Cela signifie que la règle de six restera. Il limite les événements à l’intérieur à six personnes de jusqu’à six ménages, ou deux ménages de n’importe quelle taille.

La limite légale de 30 participants aux rassemblements en plein air restera également en vigueur dans le nouveau délai.

Les enfants de tout âge sont inclus dans l’effectif, mais les aidants professionnels ne le sont pas, tandis que les bulles de soutien ne comptent que pour un seul ménage.

La police peut sévir contre ceux qui bafouent les règles, notamment en infligeant des amendes pouvant aller jusqu’à 6 400 £ pour les récidivistes.

Les boites de nuit

Les boîtes de nuit se préparaient à accueillir les Britanniques lundi prochain et à rebondir après 15 mois de fermeture de Covid.

Mais le Premier ministre a annoncé que les restrictions de Covid ne seront complètement levées que le 19 juillet.

Cela survient quelques jours après que les propriétaires de boîtes de nuit se soient engagés la semaine dernière à accueillir les fêtards indépendamment des règles gouvernementales.

Pendant ce temps, d’autres ont déclaré qu’ils étaient prêts à engager des poursuites judiciaires.

Les clubs de strip-tease resteront également fermés.

Théâtres

Les théâtres et les cinémas continueront d’être limités à seulement 50 pour cent de leur capacité.

Le chanteur Frank Turner, qui a collecté des fonds pour les petites salles de concert en difficulté, a déclaré que le retard « ferait basculer certaines entreprises dans l’effondrement final ».

La productrice de théâtre Sonia Friedman a averti que « de nombreux moyens de subsistance sont sous la menace existentielle ».

JOURNÉE DE LA LIBERTÉ – DATES CLÉS 14 juin: Boris Johnson s’est adressé à la nation et a révélé son plan pour repousser la Journée de la liberté au 19 juillet

le 21 juin: La fin initiale du verrouillage selon la feuille de route du Premier ministre, qui a maintenant été retardée

5 juillet: Le PM exécutera la règle sur les données pour un examen de « clause de rupture » ​​de deux semaines. Si les hospitalisations n’ont pas augmenté de manière significative, les restrictions pourraient être assouplies tôt.

19 juillet: La nouvelle date de « Jour de la liberté » où toutes les règles restantes devraient être levées.

Vacances

Il n’y aura pas de grands vacances de groupe pour le mois prochain au moins, avec des craintes que le retard ne soit même prolongé jusqu’en août.

Selon la feuille de route originale, le 21 juin aurait inclus le déverrouillage final de l’industrie du voyage en Angleterre, ainsi que la fin des limites de la distanciation sociale.

Cependant, cela aussi est maintenant disponible pour les semaines à venir.

Actuellement, il est légal de passer la nuit dans la même propriété que jusqu’à six personnes de ménages différents, ou un nombre illimité de personnes de deux ménages.

Ce plafond devait être supprimé, sans limite sur le nombre de personnes partageant une maison de vacances ensemble ou passant la nuit dans la maison de quelqu’un.

La limite restera désormais en place jusqu’en juillet au moins.

Boris Johnson a déclaré en février qu’il était « très optimiste » pour le 21 juin.

Le plafond des vacances en groupe devait être supprimé, sans limite sur le nombre de personnes passant la nuit ensemble

Lors d’une visite dans une école, le Premier ministre a déclaré qu’il était confiant quant à un retour lent et prudent à la normalité, ajoutant: « Nous pouvons vraiment envisager cette date du 21 juin avec un certain optimisme. »

Les Britanniques en coopération ont même demandé que le 21 juin soit un jour férié afin de pouvoir célébrer la fin du verrouillage.

Le dernier ensemble de règles supprimées devait arriver après que les restrictions aient été lentement assouplies au cours des mois précédant l’été.

Les écoles ont repris le 8 mars et le 29 mars, les Britanniques ont pu profiter de barbecues en plein air et de garden-parties en groupes de six – ou deux ménages.

Les sports d’équipe en plein air et les activités telles que le tennis et le golf sont également revenus avec des personnes capables de se rendre à nouveau dans leurs clubs sportifs locaux.

Boris Johnson a reporté la levée complète du verrouillage au 19 juillet

Le 12 avril, les commerces non essentiels et les coiffeurs ont rouvert.

Les familles qui vivent dans différentes régions du pays ont également pu voyager pour se rencontrer à l’extérieur, tant qu’elles n’entrent pas dans les maisons des autres.

Désormais, les pubs et les cinémas peuvent laisser les clients à l’intérieur avec les fans pouvoir à nouveau regarder le sport et la musique en direct dans les stades et les arènes, avec une distanciation sociale.

Les stades extérieurs seront limités à 25% de leur capacité jusqu’à 10 000 fans.