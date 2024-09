Levée de la suspension des activités politiques au Mali : l’opposition demande la libération des prisonniers politiques

Crédit photo, Getty Images Image de légende, Les activités à caractère politique des associations peuvent donc reprendre au Mali, trois mois après leur suspension.

11 avril 2024 Mise à jour 11 juillet 2024

Le gouvernement malien a annoncé mercredi la levée de la suspension des activités des partis politiques décidée par les autorités militaires au Mali le 10 avril dernier. L’opposition demande de faire plus.

Les activités à caractère politique des associations peuvent donc reprendre au Mali, trois mois après leur suspension.

Selon les autorités maliennes, cette décision de suspension avait été motivée par la sauvegarde de l’ordre public au regard des multiples défis auxquels le pays faisait face tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du climat politique et social en vue de l’organisation. du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale.

Le communiqué du Conseil des ministres qui a levé cette suspension indique que cette mesure dissuasive a pu contenir toutes les menaces de troubles à l’ordre public qui planaient sur cet événement majeur pour la vie de la nation.

Le dialogue intermalien s’est déroulé du 13 avril au 10 mai 2024. Des assises que plusieurs partis de l’opposition avaient boycottées. Ils protestaient contre le maintien des militaires à la tête du pays, alors qu’ils avaient promis de rendre le pouvoir aux civils après mars 2024 à l’issue des élections démocratiques.

Le 31 mars, les responsables des partis d’opposition, regroupés dans une coalition, ont publié une déclaration, appelant la junte à rendre le pouvoir aux civils. Mais ils ont été arrêtés et jetés en prison.

L’opposition demande la libération des prisonniers politiques

La suspension des activités des partis politiques était une mesure liberticide, pas conforme aux textes du Mali, n’ont supprimé de dénoncer les responsables de l’opposition depuis l’annonce de la décision.

Aujourd’hui, pour Moussa Mara, ancien Premier ministre et vice-président du parti Yelema (changement en langue locale), la levée de cette suspension est une bonne nouvelle qu’il reçoit avec satisfaction.

« Nous avons engagé des mesures légales pour obtenir que la session administrative de la Cour suprême abroge le décret. Cette décision du gouvernement va dans le sens de ce que nous avons recherché », indique-t-il à BBC Afrique.

L’ancien Premier Ministre estime que la mesure de suspension allait à la rencontre de l’unité des Maliens que le gouvernement dit rechercher.

Il profite de l’occasion pour « demander aux autorités militaires de libérer tous les acteurs politiques écroués » suite à la prise de cette décision et d’engager un « vrai dialogue avec les acteurs politiques pour arriver à un consensus sur le chronogramme de retour à l’ordre constitutionnel ».

Pour lui, la Charte de la transition exige le retour à l’ordre constitutionnel et à la Constitution n’a d’existence que par rapport à cela.

Pourquoi les autorités maliennes avaient suspendu les partis politiques et interdit aux médias la couverture des activités politiques

Crédit photo, Reuters

Les militaires au pouvoir au Mali avaient suspendu toutes les activités politiques dans le pays jusqu’au nouvel ordre.

A la suite du décret de suspension des partis politiques et associations à caractère politique pris le mercredi 10 avril 2024, la Haute autorité de la communication à pris le relais le lendemain, invitant « tous les médias (radios, télés, journaux écrits et en ligne ) à arrêter toute diffusion et publication des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations », dit-elle dans un communiqué.

Un porte-parole de la junte, le colonel Abdoulaye Maiga, a déclaré à la télévision d’Etat dans la soirée de ce mercredi 10 avril que la suspension des activités politiques était motivée par ce qu’il a appelé des « discussions stériles » lors d’une tentative de dialogue national au début de l’année mais aussi pour des raisons de maintien de l’ordre public.

Plus de 80 partis politiques et groupes civils au Mali avaient appelé à la tenue d’élections présidentielles « dans les meilleurs délais » et à la fin du régime militaire.

A lire aussi sur BBC Afrique :

Tensions politiques

La mesure de suspension des activités des partis politiques intervenait dans un contexte marqué par le débat politique sur la fin de la Transition.

Les autorités avaient proposé un chronogramme de 24 mois à partir du 26 mars 2022 pour organiser une présidentielle afin de transmettre le pouvoir aux civils.

Dans une déclaration signée le 31 mars, un regroupement de partis politiques et d’acteurs associatifs annonce avoir agi la fin de la Transition conformément au décret présidentiel du 06 juin 2022 et lance un appel pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Ce décret fixait la durée de la Transition à 24 mois, à compter du 26 mars 2022, après des négociations intenses avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Certains acteurs de la vie politique malienne ont proposé une transition civile qui devrait aboutir à une élection présidentielle consensuelle.

D’autres ont demandé à la Cour constitutionnelle de constater cette situation et d’en tirer toutes les conséquences.

Le Premier ministre malien Choguel Maïga a dit lors d’une rencontre du Comité de pilotage du Dialogue inter-Maliens avec les membres du gouvernement, que la Transition en cours prendra fin avec l’investiture d’un président élu.

Dès lors, certains observateurs de se poser la question de savoir si la mesure de suspension ne viserait pas les parties signataires de la déclaration. « Ce n’est pas un décret qui vise en particulier un parti politique ni une association spécifique, c’est une mesure impersonnelle », affirmait le colonel Abdoulaye Maïga qui a cité parmi ses motivations « la nécessité de maintenir un climat de sérénité en vue ». du dialogue direct inter-Maliens »

Réactions

L’annonce de cette mesure a suscité de vives réactions au Mali et à l’étranger.

Le Haut-Commissariat des nations unies pour les droits de l’homme demande son abrogation pure et simple : « Elle doit être immédiatement abrogée. Un espace civique ouvert et pluraliste est la clé des droits de l’homme, de la paix, de la sécurité et du développement durable »at-il tweeté.

Ignorant la publication Twitter, 1 Autoriser le contenu de Twitter ? Cet article contient du contenu fourni par Twitter. Nous demandons votre permission avant de charger quoi que ce soit, car ils peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Vous voudrez peut-être lire le Twitter politique de cookies et politique de confidentialité avant d’accepter. Pour voir ce contenu, choisissez « accepter et continuer ». Accepter et continuer Attention : La BBC n’est pas responsable du contenu des sites externes. Fin de la publication Twitter, 1 Ce contenu n’est pas disponible Voir plus sur Twitter La BBC n’est pas responsable du contenu des sites externes.

Sur sa page Facebook, Moussa Mara ancien Premier ministre du Mali et un des dirigeants du parti Yelema (Le Changement) évoquent « une atteinte aux droits constitutionnels des citoyens mais surtout un recul majeur dans la quête de l’unité et de la cohésion de la nation ». Il exige aux autorités « de revenir sur leur décision et de s’engager vers une gestion plus inclusive des prochaines étapes de la transition. »

Dans un tweet, l’ancien Garde des sceaux, Mamadou Ismaïla Konaté, appelle les Maliens à tirer la sonnette d’alerte afin de barrer la route à l’autoritarisme de la junte militaire (en place depuis plus de 44 mois à la tête de l’Etat) et mettre un terme à cette dictature rampante ».

Ignorer la publication Twitter, 2 Autoriser le contenu de Twitter ? Cet article contient du contenu fourni par Twitter. Nous demandons votre permission avant de charger quoi que ce soit, car ils peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Vous voudrez peut-être lire le Twitter politique de cookies et politique de confidentialité avant d’accepter. Pour voir ce contenu, choisissez « accepter et continuer ». Accepter et continuer Attention : La BBC n’est pas responsable du contenu des sites externes. Fin de la publication Twitter, 2 Ce contenu n’est pas disponible Voir plus sur Twitter La BBC n’est pas responsable du contenu des sites externes.

Le Parti malien du travail et de la refondation – PMTR de l’ancien ministre du régime IBK, Baba Moulaye Haidara et le mouvement politique An Biko ont décidé de respecter la mesure et de suspendre leurs activités.

A quoi peut-on s’attendre ?

Si l’un des arguments brandis par la junte malienne pour justifier cette suspension des partis politiques est adopté à la tenue du dialogue national, aujourd’hui beaucoup d’observateurs attendent des autorités qu’elles annoncent quand il aura lieu.

Les termes de référence du dialogue ont été présentés le 5 mars 2024 au Président de la Transition Assimi Goïta après son adoption par quelque 350 participants, membres du comité de pilotage ou délégués régionaux.

Le dialogue inter-Maliens est prévu pour une durée d’un mois d’abord au niveau communal, régional et dans les ambassades maliennes à l’étranger pour permettre aux Maliens de la diaspora d’y participer.

Ensuite, il est prévu une rencontre nationale de cinq jours pour discuter de paix, de sécurité, d’économie, de réconciliation nationale, entre autres thèmes.

D’ores et déjà, on sait que le CSP-PSD, l’alliance de groupes armés qui avait signé l’accord d’Alger de 2015, avant de reprendre les armes l’an dernier et les mouvements djihadistes du JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), n’y sont pas conviés.