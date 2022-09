Lève-tôt ou oiseau de nuit ? Comment votre cycle de sommeil vous expose au risque de maladie cardiaque et de diabète | Nouvelles du monde

Les oiseaux de nuit courent un risque plus élevé de développer une maladie cardiaque et un diabète de type 2 que les lève-tôt, selon de nouvelles recherches.

Publiée dans Experimental Physiology, l’étude américaine a révélé que les noctambules – les personnes qui préfèrent être actives plus tard dans la journée – ont une capacité réduite à utiliser et à brûler les graisses pour produire de l’énergie, ce qui leur permet de s’accumuler dans le corps.

Cela peut entraîner une augmentation risque de contracter le diabète de type 2 et les maladies cardiaquesont découvert des chercheurs de l’Université Rutgers dans le New Jersey.

D’un autre côté, les lève-tôt – ceux qui sont plus actifs le matin – ont besoin de plus de matières grasses comme source d’énergie car ils sont plus énergiques avec plus d’heures dans la journée et ont donc des niveaux de forme physique plus élevés que les noctambules.

Les chercheurs ont réparti les participants en deux groupes en fonction de leurs chronotypes – notre propension naturelle à rechercher une activité et à dormir à des moments différents.

Après une semaine de surveillance, les chercheurs ont découvert que les lève-tôt utilisaient plus de matières grasses pour l’énergie au repos et pendant les périodes d’exercice que les noctambules.

Chaque groupe a été testé au repos avant d’entreprendre deux séances d’entraînement sur tapis roulant de 15 minutes – une modérée et une de haute intensité.

Suite à la surveillance des préférences en matière de carburant, les individus ont été testés pour leurs niveaux de forme aérobie lors d’un défi incliné, l’inclinaison étant augmentée de 2,5 % toutes les deux minutes jusqu’à ce que la personne atteigne le point d’épuisement.

“Les lève-tôt sont plus actifs physiquement”

Les participants ont consommé un régime contrôlé en calories et en nutrition avec un jeûne pendant la nuit afin de réduire les risques que leur régime alimentaire affecte les résultats.

L’auteur principal et professeur de l’Université Rutgers, Steven Malin, a déclaré: “Parce que le chronotype semble avoir un impact sur notre métabolisme et notre action hormonale, nous suggérons que le chronotype pourrait être utilisé comme facteur pour prédire le risque de maladie d’un individu.

“Nous avons également constaté que les lève-tôt sont plus actifs physiquement et ont des niveaux de forme physique plus élevés que les oiseaux de nuit qui sont plus sédentaires tout au long de la journée.

“Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour examiner le lien entre le chronotype, l’exercice et l’adaptation métabolique afin de déterminer si l’exercice plus tôt dans la journée a de plus grands avantages pour la santé.”