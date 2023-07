L’évasion vers le château Dick et Angel Strawbridge inquiètent les fans du post du « dernier mariage »

ESCAPE to the Chateau’s Dick et Angel Strawbridge ont semé la confusion parmi les fans avec leur dernier message de mariage.

Le couple a partagé quelques nouvelles du château de la Motte-Husson dans le nord-ouest de la France.

Ils ont révélé qu’ils allaient organiser un mariage dans leur demeure du XIXe siècle.

Ils ont partagé une photo de l’heureux couple debout devant le bâtiment historique.

La légende disait : « Nous sommes sur le point d’accueillir nos invités au mariage Sara & Matt pour un week-end de célébrations et le Château regorge d’arômes incroyables !

« C’est fumé du Hog Roast, délicieux dans la cuisine et partout ailleurs regorge de fleurs et de pivoines corail !

« Pendant le confinement, nous avons organisé un concours pour notre projet de Salon et Sara et Matt ont remporté leur journée spéciale au Château ! Nous ne pouvons pas attendre.

Puis, ils ont ajouté : « Si vous souhaitez voir notre dernier mariage ici pour les magnifiques Judith & Michael, le très talentueux @ollyknightphoto a écrit un blog ! »

Cela a laissé les fans inquiets alors qu’ils réfléchissaient à ce qu’ils entendaient par « dernier mariage ».

Se précipitant vers la section des commentaires, un fan a écrit : « Dernier mariage de la saison ou pour toujours. Ça nous manque de te voir à la télé.

Un autre a dit: « Cela signifie-t-il qu’il n’y a plus de mariages dans votre belle maison? »

Un troisième a tenté de clarifier la confusion et a écrit: « Celui qu’ils ont fait avant celui-ci. »

La célébration du mariage intervient après que les stars de la télé-réalité ont récemment été abandonnées par Channel 4.

Dick et Angel, ainsi que leurs deux enfants Arthur et Dorothy, ont documenté la rénovation de leur château abandonné dans la populaire émission de Channel 4, Escape to the Chateau, diffusée pour la première fois en 2015.

Cependant, en mai, il a été confirmé que Channel 4 avait officiellement coupé les ponts avec les stars.

La décision a été prise à la suite d’une enquête indépendante sur la conduite de Dick et Angel dans la série.

Angel cherche maintenant à accroître son profil avec un concert télévisé sur Strictly ou I’m A Celeb.

Un copain a déclaré: «Maintenant, elle n’est plus attachée à Escape to the Chateau, elle envisage toutes les options.

« Elle serait sûre d’ébouriffer des plumes dans la jungle et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense. »

