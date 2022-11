L’évasion post-électorale de Biden a transformé le tour de la victoire

Il a également déclaré que les résultats des élections renforceraient sa position avant une réunion très attendue avec le président chinois Xi Jinping avant le sommet du Groupe des 20 à Bali lundi : « Je sais que je suis plus fort, mais je ne le fais pas. besoin de cela », a déclaré M. Biden.

Les républicains de la Chambre ont proposé une plate-forme pour gouverner pendant la campagne, mais elle était relativement vague, la plupart des candidats républicains se concentrant sur la critique de M. Biden et des démocrates plutôt que sur l’inflation, la criminalité, l’immigration et d’autres questions brûlantes. Les républicains ont également dû faire face à M. Trump divisant le parti et jouant publiquement avec son projet d’annoncer une candidature à la présidence en 2024.

Pour les démocrates, l’identification des problèmes n’a jamais été aussi problématique que leur hiérarchisation : dans les jours qui ont précédé les élections, M. Biden et ses collègues démocrates avaient eu du mal à répondre aux préoccupations des électeurs concernant l’inflation et l’économie, ou à souligner les menaces qui pèsent sur le droit à l’avortement et même sur la démocratie elle-même.

Le résultat du Sénat a été le point culminant d’une intense campagne électorale des derniers jours qui visait à refondre l’élection dans des conditions plus favorables pour les démocrates – donnant un résultat qui a déjà dépassé les meilleures attentes de nombreux démocrates.

Pendant une grande partie de la saison de campagne, M. Biden a lutté avec de faibles cotes d’approbation et face à un parti républicain dont les dirigeants voulaient faire de la mi-mandat un référendum sur sa direction. Il a répondu à quelques demandes de souche pour les titulaires et candidats démocrates dans les États violets. Il n’a jamais fait campagne avec Mme Cortez Mastro, par exemple, ni avec le sénateur Mark Kelly de l’Arizona, qui a également remporté une course serrée.

Ses assistants ont décrit une stratégie centrée sur la présentation de ses réalisations avec les présidents précédents à ce stade de leurs présidences et sur la comparaison des réalisations législatives démocrates avec les républicains, selon un document de stratégie interne examiné par le New York Times. Malgré le manque de demandes de campagne, ils voulaient montrer que M. Biden pense qu’il est un militant dans l’âme.

Le président a donc passé du temps dans des territoires plus sûrs, y compris l’Oregon, un État qui a élu pour la dernière fois un gouverneur républicain en 1982, pour stimuler Mme Kotek, la candidate démocrate assiégée au poste de gouverneur. Le programme de M. Biden s’est accéléré au cours des dernières semaines, y compris un sprint de cross-country dans les derniers jours de la course qui l’a conduit au Nouveau-Mexique, en Californie, en Illinois, en Pennsylvanie et à New York.