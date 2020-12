Une importante levée de fonds de RNC et l’avocat de Jared Kushner ont été la cible d’une enquête du DOJ qui impliquait un système de paiement par pardon pour l’évasion fiscale condamnée Hugh Baras.

Le ministère de la Justice enquête pour savoir s’il existait un stratagème secret pour faire pression sur les responsables de la Maison Blanche pour obtenir une grâce ainsi qu’un complot connexe visant à offrir une importante contribution politique en échange de la clémence, selon un document judiciaire non scellé mardi.

Le document révèle que certains individus sont soupçonnés d’avoir agi pour faire secrètement pression sur des responsables de la Maison Blanche pour obtenir une grâce ou une commutation de peine et que, dans un système connexe, une contribution politique substantielle a été apportée en échange d’une grâce ou d’un « sursis de peine ».

La plupart des informations contenues dans l’ordonnance du tribunal de 18 pages sont expurgées, y compris l’identité des personnes sur lesquelles les procureurs enquêtent et à qui le pardon proposé pourrait être destiné.

Mais des sources proches de l’enquête ont déclaré au New York Times que le document concernait les efforts de l’avocat de Kushner, l’abbé Lowell, et de l’un des principaux collecteurs de fonds du président Donald Trump, Elliott Broidy, qui en octobre a plaidé coupable à une accusation liée à un stratagème différent, faire pression sur l’administration Trump.

Broidy a démissionné de son poste au RNC après qu’il ait été révélé qu’il avait accepté de payer 1,6 million de dollars à un ancien mannequin de Playboy qui était tombée enceinte au cours d’une liaison.

Le promoteur immobilier Sanford Diller (photo) aurait promis un don politique « substantiel » à un destinataire non spécifié en échange d’une grâce pour un fraudeur fiscal condamné, Hugh Baras

Les sources affirment que le promoteur immobilier de San Francisco, Sanford Diller, a demandé à Broidy et Lowell de l’aider à obtenir la clémence pour Hugh L. Baras, un psychologue de Berkeley qui a été condamné à 30 mois de prison pour évasion fiscale.

Selon le Times, Diller apporterait «une contribution politique substantielle» à un destinataire non spécifié en échange de la grâce.

Mais Diller est décédé en 2018 et rien ne prouve que ces efforts se sont poursuivis après sa mort.

Baras n’a pas reçu de clémence. Il a été libéré en 2019.

Mais selon les documents judiciaires, quelqu’un s’est approché du bureau du conseil de la Maison Blanche pour s’assurer que la requête en grâce avait atteint les fonctionnaires visés.

On ne sait pas qui a pris contact avec le bureau du conseil de la Maison Blanche.

L’avocat de Lowell, Reid Weingarten, a déclaré au Times qu’aucun pot-de-vin n’avait été versé. Weingarten a confirmé que son client avait représenté Baras dans ses efforts pour éviter l’incarcération.

Personne n’a été inculpé dans l’enquête.

Un responsable du ministère de la Justice a déclaré mardi soir qu’aucun responsable du gouvernement n’était ou n’est un sujet ou une cible de l’enquête. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête en cours.

Trump a tweeté mardi soir: « L’enquête de pardon est une fausse nouvelle! »

L’existence de l’enquête, rapportée pour la première fois par CNN, a été révélée dans une ordonnance du tribunal du juge de district américain Beryl Howell, le juge en chef de la cour fédérale de Washington.

Dans ce document, elle a accordé aux enquêteurs l’accès à certaines communications par courrier électronique liées aux stratagèmes présumés qui, selon elle, n’étaient pas protégés par le secret professionnel de l’avocat.

L’équipe d’enquête pourra utiliser ce matériel pour confronter n’importe quel sujet ou cible de l’enquête, a écrit le juge.

Les procureurs ont cherché à garder l’ordonnance privée parce qu’ils ont déclaré qu’elle identifiait des personnes non inculpées par un grand jury.

Mais mardi, Howell a descellé certaines parties de ce document tout en supprimant toute information personnellement identifiable.

Dans le cadre de l’enquête, plus de 50 appareils, dont des ordinateurs portables et des iPad, ont été saisis, selon le document.

Dans ces appareils, les enquêteurs ont découvert des e-mails «indiquant une activité criminelle supplémentaire» parmi les personnes impliquées dans la question du pardon.

Une enquête a été ouverte sur Broidy en 2018 après sa démission en tant que vice-président des finances du Comité national républicain. Sa démission est intervenue après qu’il a été révélé qu’il avait accepté de payer 1,6 million de dollars à un ancien mannequin Playboy.

Broidy a plaidé coupable en octobre de complot en vue de violer la loi sur l’enregistrement des agents étrangers dans le cadre d’une campagne secrète visant à influencer l’administration Trump au nom des intérêts chinois et malais, selon le Times.

Les pardons sont courants à la fin du mandat d’un président et sont parfois des affaires politiquement tendues, car certains criminels condamnés cherchent à tirer parti des relations à l’intérieur de la Maison Blanche pour obtenir la clémence.

La semaine dernière, Trump a annoncé qu’il avait gracié son premier conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, alors même qu’un juge fédéral pesait une demande du ministère de la Justice de classer l’affaire.

Il a été rapporté plus tôt cette semaine que Trump s’était entretenu avec ses conseillers au sujet des pardons pour ses enfants Ivanka, Eric et Don Jr, ainsi que Kushner et son avocat personnel Rudy Giuliani.

Selon ABC News puis le New York Times, le président craint qu’une administration Biden ne cherche à se venger de lui en ciblant l’aîné de ses cinq enfants.

Cependant, les grâces présidentielles ne fournissent pas de protection contre les crimes étatiques ou locaux.

Le président aurait demandé à des assistants s’il avait le droit de se pardonner ainsi que les membres de sa famille et aurait même demandé s’il pouvait délivrer des pardons de manière préventive pour des choses dont des personnes pourraient être accusées à l’avenir.

Don Jr avait fait l’objet d’une enquête pour des contacts qu’il avait eu avec des Russes offrant des informations dommageables sur Hillary Clinton pendant la campagne de 2016.

Il a fait l’objet d’une enquête de l’avocat spécial Robert Mueller, mais il n’a jamais été inculpé.

Selon le Times, Kushner a fourni de fausses informations aux autorités fédérales sur ses contacts avec des étrangers pour son habilitation de sécurité. Malgré cela, il a quand même reçu une habilitation de sécurité.

On ne sait pas pourquoi Trump est préoccupé par l’exposition criminelle potentielle d’Eric ou d’Ivanka.

Mais le Times a rapporté qu’une enquête menée par le procureur du district de Manhattan sur l’organisation Trump incluait désormais des radiations d’impôts sur des millions de dollars de frais de consultation, dont certains semblent avoir été versés à Ivanka.