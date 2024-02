L’évasion fiscale des Américains les plus riches dépasse 150 milliards de dollars par an, selon l’IRS

Werfel a déclaré que le manque de financement de l’IRS pendant des années a privé l’agence du personnel, de la technologie et des ressources nécessaires au financement des audits – en particulier des déclarations les plus compliquées et les plus sophistiquées, qui nécessitent plus de ressources. Les contrôles des contribuables gagnant plus d’un million de dollars par an ont chuté de plus de 80 % au cours de la dernière décennie, tandis que le nombre de contribuables ayant un revenu de 1 million de dollars a bondi de 50 %, selon les statistiques de l’IRS.

“Quand je regarde ce que nous appelons notre écart fiscal, c’est-à-dire le montant d’argent dû par rapport à ce qui est payé, les millionnaires et les milliardaires qui ne déclarent pas de déclaration ou [are] “La déclaration de leurs revenus représente 150 milliards de dollars de notre écart fiscal”, a déclaré Werfel. “Il y a beaucoup de travail à faire.”

“Pour les dossiers complexes, il est devenu de plus en plus difficile pour nous de déterminer quel était le solde de l’accord”, a-t-il déclaré. “Nous devons investir pour nous assurer que, que vous soyez un déclarant compliqué qui peut se permettre d’embaucher une armée d’avocats et de comptables, ou un déclarant plus simple qui n’a qu’un seul revenu et prend la déduction standard, l’IRS est également en mesure de déterminer ce qui nous est dû. C’est un système plus juste.

Certains républicains du Congrès ont intensifié leurs critiques à l’égard de l’IRS et de ses efforts accrus de mise en application. Ils affirment que la vague de nouveaux audits imposera aux petites entreprises une bureaucratie inutile et des années d’enquêtes infructueuses et n’augmentera pas les revenus promis.

La loi sur la réduction de l’inflation a donné à l’IRS une injection de 80 milliards de dollars, mais les Républicains du Congrès ont remporté un accord l’année dernière pour récupérer 20 milliards de dollars de ce financement. Ils réclament désormais de nouvelles réductions.

Le département du Trésor a déclaré la semaine dernière qu’il estimait qu’une plus grande application de l’IRS entraînerait 561 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires entre 2024 et 2034 – une projection plus élevée que ce qu’il avait initialement annoncé. L’IRS affirme que pour chaque dollar supplémentaire dépensé pour l’application des lois, l’agence génère environ 6 dollars de revenus.

L’IRS vante ses premiers succès avec un programme visant à collecter les impôts impayés des millionnaires. L’agence a identifié 1 600 contribuables millionnaires qui n’ont pas payé au moins 250 000 dollars chacun d’impôts. Jusqu’à présent, l’IRS a collecté plus de 480 milliards de dollars auprès du groupe, “et nous continuons à le faire”, a déclaré Werfel.