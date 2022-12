L’évasion au château de Dick Strawbridge choque sa femme Angel avec une proposition qui change la vie

ESCAPE to the Chateau’s Dick Strawbridge a quitté sa femme

Angel a été choqué par une proposition qui a changé sa vie dans le dernier épisode de la série Channel 4.

Les stars de la télévision rénovent depuis de nombreuses années leur maison française du XIXe siècle achetée en 2015.

Dans le dernier épisode, Dick et Angel ont créé un espace de divertissement extérieur avec une cuisine et une pergola en bois couverte[/caption]

Après avoir terminé la cuisine extérieure, Dick a stupéfait Angel lorsqu’il lui a suggéré de prendre sa retraite[/caption]

Tout le travail qu’ils ont fait pour le château de 45 chambres a été documenté dans leur programme Channel 4 Escape to the Chateau qui en est maintenant à sa neuvième et dernière saison.

Au cours de la dernière série, Dick et Angel ont construit une cuisine d’été dont eux et leurs amis pouvaient profiter tout au long de l’année.

La paire a créé un nouvel espace de divertissement extérieur qui était complet avec une cuisine et une pergola en bois couverte.

Mais Dick a laissé Angel stupéfait quand il lui a évoqué l’idée de prendre sa retraite.

L’homme de 63 ans a évoqué le sujet de l’avenir et a partagé qu’il espérait que l’étagère en chêne qu’il avait fabriquée durerait encore 150 ans.

Réfléchissant à leur travail, Angel a déclaré : “On a l’impression d’avoir conçu quelque chose qui n’existait pas auparavant.”

Dick a alors plaisanté: “Allons-nous prendre notre retraite alors?”

Angel a rapidement répondu: “Après la piscine.”





Le couple a ri ensemble en admirant la vue sur leur nouvel espace extérieur.

Ailleurs dans l’épisode, leurs enfants Arthur et Dorothy les ont rejoints avec certains de leurs autres parents pour la cuisine française traditionnelle.

Le groupe a levé un verre pour « manger dehors » ensemble et a dégusté le délicieux repas préparé par Angel et Dick dans la nouvelle cuisine extérieure de la famille.

Dick a dit qu’il espère que l’étagère extérieure en chêne qu’il a fabriquée durera 150 ans[/caption]