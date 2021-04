Les fans de LeVar Burton seront hors de ce monde excités à l’écoute de « Jeopardy! » bientôt.

L’ancienne star de « Roots » et « Star Trek: Next Generation », qui a fait campagne avec véhémence pour « Jeopardy! » l’hôte, fait partie d’une nouvelle génération d’hôtes invités qui présideront le jeu télévisé emblématique pendant le reste de sa 37e saison. Les autres hôtes invités comprendront les présentateurs de « Good Morning America » ​​George Stephanopoulos et Robin Roberts; l’auteur et animateur de CNBC David Faber et le journaliste sportif Joe Buck. Les dates spécifiques pour les hôtes n’ont pas encore été annoncées, mais commenceront à apparaître en juin.

« Notre objectif a été de présenter une grande variété d’hôtes avec des compétences et des antécédents différents sur notre chemin pour trouver un hôte permanent », a déclaré le producteur exécutif et hôte invité ponctuel Mike Richards dans un communiqué. «Nos fans passionnés nous disent ce qu’ils aiment et nous écoutons. Tous les hôtes invités ont apporté l’individualisme, l’énergie et un amour authentique de notre émission à chacun de leurs épisodes. Nous sommes impatients de partager le reste de la saison avec nos téléspectateurs. »

Après la mort de l’hôte bien-aimé et de longue date Alex Trebek en 2020, « Jeopardy! » a parcouru des hôtes invités pendant que les producteurs recherchent un remplaçant permanent. Les hôtes jusqu’à présent ont inclus: « Jeopardy! » le champion Ken Jennings; Richards; la journaliste Katie Couric; l’animateur de l’émission-débat, le Dr Mehmet Oz; Aaron Rodgers, quart-arrière des Packers de Green Bay; et l’ancre de CNN Anderson Cooper, qui est au milieu d’une course de deux semaines maintenant. Les futurs hôtes invités qui ont déjà été annoncés incluent l’hôte « Today » Savannah Guthrie, le neurochirurgien et conseiller médical de CNN, le Dr Sanjay Gupta, le correspondant de « 60 Minutes » Bill Whitaker (qui sera le prochain le 3 mai) et l’actrice Mayim Bialik.

L’inclusion de Burton, un acteur et éducateur qui a accueilli « Reading Rainbow » de PBS pendant plus de 20 ans, est significative car il y avait une campagne très forte sur les réseaux sociaux le soutenant en tant que successeur de Trebek. « C’est quelque chose que je pense vraiment être un bonne idée « , a déclaré Burton à USA TODAY la semaine dernière en apparaissant dans un épisode du podcast The Mothership. » Je pense que cela correspond bien à ce qu’est la série, à ce que la série exige et à ce que j’ai l’impression d’apporter à la table. 200 000 fans ont signé une pétition Change.org soutenant sa candidature.

Les cinq hôtes nouvellement annoncés constitueront le dernier groupe à rejoindre la série pour cette saison, qui se terminera en août. La série a récemment fait appel au joueur étoile Buzzy Cohen, qui a remporté le tournoi des champions 2017, pour accueillir la bataille de 10 jours des 15 meilleurs gagnants, qui sera diffusée du 17 au 28 mai (consultez les listes locales).

Contribution: Bill Keveney