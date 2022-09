L’évaporation des rivières d’Europe fait des ravages pour la production alimentaire et énergétique

La Loire française est à son niveau le plus bas alors que l’Europe connaît ce que l’on pense être sa pire sécheresse depuis au moins 500 ans. Guillaume Souvant | AFP | Getty Images

Les rivières européennes s’assèchent après une longue période de temps extrêmement chaud, ce qui fait augmenter les craintes concernant la production alimentaire et énergétique à un moment où les prix montent déjà en flèche en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Un grave manque de précipitations et une séquence de vagues de chaleur à partir de mai ont fait des ravages visibles sur les voies navigables de la région. En France, il est devenu possible de traverser la Loire à pied à certains endroits ; on craint que les niveaux d’eau à un point d’étranglement allemand clé sur le Rhin, l’une des principales voies navigables d’Europe, ne soient à nouveau fermés au trafic commercial ; et les eaux frappées par la sécheresse du fleuve Pô en Italie ont révélé des artefacts datant de la Seconde Guerre mondiale, dont un Péniche de 50 mètres de long et un bombe précédemment submergée. “Nous n’avons pas vu ce niveau de sécheresse depuis très longtemps. Les niveaux d’eau dans certaines des principales voies navigables sont plus bas qu’ils ne l’ont été depuis des décennies”, a déclaré Matthew Oxenford, analyste principal de l’Europe et de la politique climatique à The Economist Intelligence Unit. , une société de recherche et de conseil, a déclaré à CNBC par téléphone.

L’épave d’un navire de guerre allemand de la Seconde Guerre mondiale est vue dans le Danube à Prahovo, en Serbie, le 18 août 2022. Fedja Grulovic | Reuter

“Pour certains des canaux principaux, il y a très peu de marge de manœuvre, parfois moins de 30 centimètres de marge avant que le canal ne soit complètement inutilisable pour tout type de navigation”, a-t-il ajouté. “Donc, cela va avoir des impacts très importants sur l’activité économique et humaine qui se déroule autour de ces voies navigables, car nous allons probablement rester dans une forme de sécheresse pendant un certain temps.”

La pire sécheresse depuis 500 ans

L’Europe est en proie à ce qui pourrait être la pire sécheresse de la région dans au moins 500 ans, selon une analyse préliminaire du Centre commun de recherche de l’Union européenne. Début août, le rapport de l’Observatoire mondial de la sécheresse a dit qu’environ les deux tiers de l’Europe étaient sous une sorte d’avertissement de sécheresse, ce qui signifie que le sol s’est asséché et que la végétation “montre des signes de stress”. L’analyse a révélé que presque tous les fleuves d’Europe se sont asséchés dans une certaine mesure, tandis que le stress hydrique et thermique “a considérablement réduit” les rendements des cultures d’été. Les prévisions pour le maïs grain, le soja et le tournesol devaient être respectivement inférieures de 16 %, 15 % et 12 % à la moyenne des cinq années précédentes. Cela survient alors que les prix des denrées alimentaires restent obstinément élevés face à l’assaut de la Russie contre l’Ukraine, un important producteur de matières premières telles que le blé, le maïs et l’huile de tournesol.

Si vous grandissez en Europe centrale, les gens aiment généralement le soleil, mais maintenant nous espérons qu’il pleuve. Axel Bronstert Professeur d’hydrologie et de climatologie à l’Université de Potsdam

Le rapport de l’UE a averti que la région Europe occidentale-Méditerranée verrait probablement des conditions plus chaudes et plus sèches que d’habitude persister jusqu’en novembre. Être sûr, l’aggravation de l’urgence climatique a rendu les températures élevées et les sécheresses plus intenses et généralisées. Et les températures nocturnes plus basses qui procurent généralement un soulagement critique des journées chaudes disparaissent à mesure que la planète se réchauffe. “Le problème est la gravité de cette sécheresse particulière”, a déclaré Axel Bronstert, professeur d’hydrologie et de climatologie à l’Université de Potsdam en Allemagne, à CNBC par téléphone. “Si vous grandissez en Europe centrale, les gens aiment généralement le soleil – mais maintenant nous espérons qu’il pleuvra”, a déclaré Bronstert, notant qu’il était auparavant inconnu que certaines petites rivières de la région s’assèchent complètement à cette période de l’année. . “Sans précipitations vraiment fortes dans les prochaines semaines, la probabilité que les niveaux d’eau baissent davantage est élevée”, a-t-il ajouté. Parallèlement aux impacts écologiques et sanitaires de la sécheresse, Bronstert a déclaré que les conditions de sécheresse avaient entraîné une “très mauvaise” récolte pour de nombreuses cultures différentes en Allemagne.

Dans la vallée du Pô en Italie, qui abrite environ 30 % de la production agricole du pays, la chaleur torride et les conditions exceptionnellement sèches ont nui à la production de maïs et de tournesol. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

La flambée des prix de l’alimentation et de l’énergie a alimenté une forte hausse de l’inflation, les prix à la consommation dans les 19 pays utilisant l’euro atteignant un nouveau record de 9,1 % en août. “Je pense que le point le plus important que je veux souligner est que des anomalies comme celle-ci vont en quelque sorte devenir plus courantes au cours des prochaines années en raison du changement climatique”, a déclaré Oxenford de l’EIU, citant la possibilité de sécheresses plus intenses, de tempêtes, vagues de chaleur et inondations en Europe. “Donc, je pense que la conclusion pour faire face à l’impact économique de tout cela est que les pays vont devoir investir davantage dans la préparation à des choses qui étaient très rares auparavant – mais qui vont maintenant devenir des événements beaucoup plus courants à mesure que le changement climatique bouleverse de nombreux schémas d’activité qui se sont construits au fil des siècles.”

Course à la sécurité des approvisionnements énergétiques

Oxenford a déclaré que l’impact économique de l’évaporation des voies navigables européennes était susceptible d’être “multiforme”, soulignant la perspective d’un arrêt de la navigation le long du Rhin comme l’un des risques majeurs. Sillonnant environ 820 miles (1 320 kilomètres), le Rhin est l’un des fleuves les plus longs et les plus importants d’Europe. Il relie le principal port de Rotterdam aux Pays-Bas à travers le cœur industriel de l’Allemagne et plus au sud dans la Suisse enclavée. Les niveaux d’eau du Rhin allemand se sont stabilisés au-dessus des niveaux de crise ces dernières semaines. Cependant, les prévisions d’une longue période de températures élevées et de faibles précipitations ont exacerbé les craintes que le transport de tout, des aliments aux produits chimiques en passant par l’énergie, puisse bientôt s’arrêter. Les niveaux d’eau à Kaub – une station de mesure à l’ouest de Francfort et un point d’étranglement clé pour le fret par voie d’eau – devraient chuter à 86 centimètres (environ 34 pouces) d’ici la fin de la semaine, selon les données du gouvernement allemand. Un niveau d’eau normal se situerait autour de la barre des 200 centimètres. En 2018, les niveaux d’eau du Rhin ont chuté à seulement 30 centimètres par endroits, obligeant les navires à cesser temporairement de transporter des marchandises.

Une barge intérieure déchargée se déplace le long du Rhin à faible niveau d’eau à Duisburg, dans l’ouest de l’Allemagne, le 9 août 2022. Ina Fasbender | AFP | Getty Images