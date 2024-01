L’Évangile dans l’Art : Les vagues déferlaient sur le bateau

Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, par Ludolf Bakhuizen. Peint en 1695 (date sur le côté du bateau) © Indianapolis Museum of Art

Source: Art Chrétien

Évangile du 27 janvier 2024

Marc 4:35-41

Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons de l’autre côté. » Et, laissant derrière eux la foule, ils le prirent tel quel dans la barque ; et il y avait d’autres bateaux avec lui. Puis il commença à souffler un vent violent et les vagues déferlèrent sur le bateau, au point qu’il fut presque submergé. Mais il était à l’arrière, la tête sur le coussin, endormi. Ils le réveillèrent et lui dirent : « Maître, cela ne vous dérange pas ? Nous descendons ! » Et il se réveilla et menaça le vent et dit à la mer : « Calme-toi maintenant ! Sois calme!’ Et le vent tomba, et tout redevint calme. Alors il leur dit : « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment se fait-il que vous n’ayez pas la foi ? Ils étaient remplis d’admiration et se disaient : « Qui cela peut-il être ? Même le vent et la mer lui obéissent.

Réflexion sur le tableau

Ludolf Backhuysen était un peintre néerlandais d’origine allemande, actif à Amsterdam. Il fut le principal peintre de marines de la fin du XVIIe siècle. Afin de peindre les mers avec beaucoup de détails, il sortait souvent en bateau pour dessiner les vagues de près. La plupart des dessins survivants qu’il a réalisés sont assez froissés, déchirés et usés en raison des conditions météorologiques dans lesquelles il les aurait réalisés alors qu’il était sur son bateau. Cette étude ardente des mers montre ce réalisme intense et cette imitation fidèle de la nature. Nous voyons Jésus juste après son réveil, la main toujours près du visage. Saint Pierre tient le bras tendu, montrant la mer agitée. Le reflet du bateau dans la mer et le clair de lune frappant les vagues offrent un spectacle unique.

Les tempêtes sont un test. C’est pendant les tempêtes de la vie que nous découvrons tant de choses sur nous-mêmes, sur nos amis et aussi sur notre foi. Et ces tempêtes peuvent surgir soudainement. Un simple coup de téléphone ou une seule visite chez le médecin peut nous faire passer de rivages paisibles à des mers agitées. Ce qui est beau dans notre passage évangélique d’aujourd’hui, c’est que nous voyons à la fois l’humanité et la divinité de Jésus pleinement exposées. Dans son humanité, nous lisons à quel point Jésus est épuisé par tout le travail qu’il a accompli ce jour-là. Il dormait même pendant les tempêtes. Dans sa divinité, nous voyons sa toute-puissance et son pouvoir sur les mers et les vents.

Jésus a réprimandé ses disciples pour leur manque de foi en Dieu, leur manque de confiance. Jésus était avec eux ; cela aurait dû leur suffire, même si la tempête hurlait. Jésus est également avec nous en tant que Seigneur ressuscité, alors que nous luttons contre nos propres tempêtes dans la vie. Si nous gardons notre attention sur lui dans de tels moments, nous parviendrons à partager sa paix et son repos.

