L’évaluation honnête de Trent Alexander-Arnold de son jeu | Jamie Carragher sur où le joueur “spécial” de Liverpool peut s’améliorer | Nouvelles du football

Trent Alexander-Arnold a donné une évaluation honnête de son développement dans une interview d’après-match avec Sky Sports après la victoire 2-1 de Liverpool sur Leicester.

L’arrière droit a été nommé joueur du match par Jamie Carragher de Sky Sports, après une démonstration qui l’avait vu remporter une série de combats en tête-à-tête avec l’ailier des Foxes Harvey Barnes.

Alexander-Arnold avait également fourni le centre bas pour le premier des deux buts contre son camp de Wout Faes, mais s’il est réputé pour sa menace offensive, c’est son travail défensif qui lui a valu des applaudissements à Anfield vendredi.

Les performances d’Alexander-Arnold ont été un sujet de discussion majeur avant la Coupe du monde, son rôle dans l’équipe d’Angleterre étant vivement débattu. Il a admis qu’il était conscient de cette concentration, mais dit qu’il travaille dur pour améliorer son jeu.

“Une partie de moi pense qu’il y a eu beaucoup de projecteurs sur [his defending]”, a déclaré Alexander-Arnold. “Je pense que c’était dû à l’approche de la Coupe du monde et les gens pensent que si je ne joue pas, c’est à cause de cette raison, puis les gens se concentrent sur cela.

“Certains d’entre eux, je ne me suis pas aidé dans certaines situations. Je tiendrai la main à cela.

“Dans certaines situations, j’aurais pu être meilleur, mais c’est une partie de mon jeu sur laquelle j’essaie de travailler et sur laquelle je me concentre pour essayer d’aider l’équipe à gagner des matchs.

“La feuille blanche est la chose la plus importante.”

Discutant de l’entraînement défensif individuel qu’il fait, Alexander-Arnold a déclaré: “Les situations défensives sont à la fois collectives et individuelles un contre un. Je pense surtout que c’est individuel, en voyant ce que vous avez bien fait et ce que vous avez mal fait.

“Aussi, en voyant votre jeu de jambes, vos schémas, si vous croisez les pieds, pourquoi quelqu’un vous a battu et vous a déséquilibré.

“Juste parfois, vous êtes contre un ailier de classe mondiale, et il va prendre le dessus sur vous, mais parfois il y a eu des moments où j’aurais pu faire mieux.”

Carra: Trent est un talent spécial mais peut encore s’améliorer

Carragher n’a pas tari d’éloges pour la performance d’Alexander-Arnold contre Leicester – mais dit qu’à 24 ans, ce talent “unique” peut encore s’améliorer.

“Sa défense réelle m’a impressionné parce que lorsque vous donnez normalement Alexander-Arnold joueur du match comme nous l’avons fait à de nombreuses reprises, c’est à cause de son centre vers l’avant”, a déclaré l’expert.

“Cependant, je pense qu’il a fait des défis vitaux à l’arrière et son centre, même s’il est loin d’être son meilleur centre, cela aide Liverpool à égaliser.

“Nous parlons beaucoup de lui pour aller de l’avant, mais ce qui m’a vraiment impressionné, c’est ce qu’il a fait défensivement, surtout en seconde période.

“Ce qu’il a vraiment bien fait, c’est de retenir Harvey Barnes, de ne pas plonger et d’attendre que l’attaquant fasse le premier pas. Il était bas, agressif et toujours prêt à changer de direction.

“Trent a mentionné quelque chose à propos de ses pieds qui se croisent et cela se produit lorsque vous êtes trop droit. Vous ne pouvez pas changer de direction et c’est assez simple en ce qui concerne les positions du corps que vous devez avoir.

“Ce dont vous devez vous souvenir avec Alexander-Arnold, c’est qu’il est unique. Il n’a jamais été arrière latéral quand il était enfant, et il a fini par y aller à cause de ses capacités de footballeur.

“C’était un milieu de terrain et un milieu de terrain spécial. Mais nous savons maintenant que la position d’arrière latéral a évolué et qu’il faut toujours être capable de défendre, mais c’est un meneur de jeu d’arrière latéral.

“Il ne changera jamais cela. Il ne sera jamais le meilleur défenseur du monde mais il peut s’améliorer et s’améliorer. C’est ce qu’il a fait contre Leicester.

“De plus, nous ne devons pas oublier à quel point il est jeune et ce qu’il a déjà accompli dans le jeu. S’il ne continue pas à faire autre chose dans le jeu, ce qu’il fera, il a quand même gagné tout ce que vous pouvez gagner à niveau club.

“Il y a encore tellement de choses sur lesquelles il peut s’améliorer, mais c’est un talent spécial.”