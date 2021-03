L’évaluation d’Instacart s’élève à 39 milliards de dollars lors de la dernière levée de fonds

«L’année dernière a inauguré une nouvelle normalité, en changeant la façon dont les gens achètent des produits d’épicerie et des produits», a déclaré Nick Giovanni, directeur financier d’Instacart, dans un communiqué.

Andreessen Horowitz et Sequoia Capital, qui sont des investisseurs existants dans Instacart, ont participé au dernier financement de la start-up de huit ans. Au cours de la dernière année, Instacart a levé deux rondes de financement totalisant 525 millions de dollars. Il était auparavant évalué à 17,7 milliards de dollars.

Instacart, la société de livraison de produits d’épicerie, a déclaré mardi qu’elle avait levé 265 millions de dollars supplémentaires dans un financement qui la valorise à 39 milliards de dollars, soit plus que doubler sa valorisation pour la deuxième fois en un an.

Instacart a résisté aux critiques de son modèle commercial au fur et à mesure de son expansion. Plus tôt cette année, les licenciements de certains des rares travailleurs syndiqués d’Instacart ont provoqué accusations de lutte contre les syndicats. Épiceries a dit les frais de l’application d’environ 10% ont rendu difficile la réalisation de bénéfices.

L’entreprise livre des marchandises de 600 détaillants dans 45 000 magasins aux États-Unis et au Canada. Il s’est étendu au-delà de l’épicerie pour inclure les fournitures de bureau, les articles de sport, les médicaments sur ordonnance et les fournitures pour animaux de compagnie de chaînes telles que Staples, Dick’s Sporting Goods, CVS et Petco.

Instacart a déclaré qu’il prévoyait d’utiliser le nouveau financement pour embaucher plus d’employés et pour étendre les secteurs d’activité, y compris la publicité pour les entreprises de produits de consommation emballés et les logiciels d’entreprise pour les détaillants.

Dans un communiqué, Jeff Jordan, associé chez Andreessen Horowitz, a déclaré que son entreprise avait été impressionnée par la façon dont Instacart avait fait preuve de résilience face à la pandémie et avait «atteint le moment de 2020».

La société a été désignée comme candidate à une introduction en bourse. En janvier, il a nommé M. Giovanni, anciennement de Goldman Sachs, au poste de directeur financier.