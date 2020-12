Paul Scholes a critiqué Ole Gunnar Solskjaer pour la décision d’aligner le défenseur central naturel Victor Lindelof à l’arrière droit lors du match nul de Manchester United à Leicester.

United n’avait pas l’arrière droit de premier choix Aaron Wan-Bissaka pour le voyage au King Power alors que l’international anglais continue de se remettre d’un coup.

Brandon Williams n’était pas non plus dans l’équipe au milieu d’une nouvelle vague d’intérêt pour le transfert du jeune arrière latéral, qui serait une cible pour Bayer Leverkusen et Southampton.

La solution de Solskjaer au manque d’options de United était de déplacer Lindelof à l’arrière droit, mais le Suédois a eu du mal dans le rôle inconnu et a été blessé en seconde période.

« Je pense que Lindelof à l’arrière droit, je ne pense pas que nous le reverrons », a déclaré Scholes BT Sport dans un verdict cinglant après le match nul 2-2 dans les East Midlands.

«J’espère que nous ne le reverrons plus. Il doit y avoir une meilleure option que cela.

« J’ai pensé [Axel] Tuanzebe était excellent quand il est venu, parce que [Leicester goalscorer Harvey] Barnes était une vraie menace.

«Unis, vraiment, je pensais qu’ils allaient mieux une fois qu’ils ont fait les sous-marins. Je pense qu’ils ont laissé leurs meilleurs joueurs sur le banc.