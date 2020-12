Mikel Arteta a admis que la course perdante d’Arsenal avait été ressentie comme un «coup de couteau dans la poitrine».

Arteta a été brutalement honnête dans son évaluation car il a admis que les résultats étaient «inacceptables», il a pris ses responsabilités ainsi que les joueurs et a avoué qu’il s’attendait à ce que le club fasse de meilleurs progrès.

Arsenal a perdu ses trois derniers matchs à domicile en Premier League, ils sont bloqués à la 14e place et la défaite face aux Wolves dimanche signifie que c’est leur pire début de saison en Premier League.

Le patron des Gunners, Arteta, a déclaré: «Quand vous perdez deux matchs, trois matchs à domicile, trois matchs, c’est comme » wow « , c’est comme avoir un coup de couteau ici dans la poitrine.

«Ce n’est pas acceptable et nous devons le changer – nous pouvons dire ‘oui mais l’arbitre a fait ça, il n’a pas marqué, nous aurions dû faire ça’ … mais c’est là que nous en sommes, changeons les choses.

«Même lorsque nous étions en train de gagner, nous étions encore loin de ce que je voulais. Et quand nous perdons, vous voyez évidemment les choses encore plus loin.

«Je m’attendais à être un peu plus loin que nous ne le sommes dans le tableau, un peu plus loin que ce que nous avons fait dans certains matchs où nous aurions pu mériter davantage. Mais le pire, c’est quand vous dites: «et si, et si».

«C’est notre réalité, à la fin nous pouvons trouver des excuses et je déteste faire ça. Nous sommes ici, sortons de cette situation, relevons ce défi et passons à autre chose, et c’est tout.