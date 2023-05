L’évaluateur du comté de Cook publie les premières évaluations foncières du canton de Lemont – Shaw Local

Fritz Kaegi, évaluateur du comté de Cook a récemment publié les évaluations initiales des propriétés résidentielles et commerciales de Commune de Lemont.

« J’encourage fortement les propriétaires à revoir leur avis de réévaluation pour s’assurer que les caractéristiques de leur propriété et la valeur marchande reflètent leur maison », a déclaré Kaegi dans un communiqué de presse. « Il est important de comprendre que les évaluations dans le comté de Cook reflètent la valeur marchande au cours des trois dernières années. Mon bureau s’associera à Patrick Hynes, évaluateur intérimaire du canton de Lemont, pour aider les propriétaires et expliquer les réévaluations dans leur communauté.

« Les évaluateurs du canton sont là pour défendre nos contribuables et aider les propriétaires fonciers à naviguer dans un système d’imposition foncière complexe. Les résidents sont encouragés à assister à un atelier d’appel pour comprendre comment les valeurs sont déterminées », a déclaré Hynes dans le communiqué. « L’atelier montrera également comment comprendre votre avis de réévaluation, comment déterminer si un propriétaire doit déposer un appel, ainsi qu’un aperçu de la demande en ligne. »

Les appels pour le canton de Lemont peuvent être déposés jusqu’au 9 juin. Pour en savoir plus sur les évaluations foncières et les appels, rejoignez un atelier de 18 h à 20 h le 25 mai au 16300 Alba St. Plus d’informations peuvent être trouvées ici : www.cookcountyassessor.com/event-list. Le bureau de l’évaluateur réévalue un tiers du comté chaque année. En 2023, les banlieues sud et ouest du comté de Cook sont en cours de réévaluation.

Lorsqu’une propriété est réévaluée, le propriétaire reçoit par la poste un avis de réévaluation. L’avis de réévaluation reflète la juste valeur marchande estimative basée sur les ventes de propriétés similaires au cours des trois dernières années. L’avis contient également des informations importantes telles que les caractéristiques de la propriété, le code du quartier et les évaluations passées. Une augmentation de l’évaluation d’une propriété n’entraîne pas la même augmentation des taxes du propriétaire, selon le communiqué.

Après la réévaluation d’un canton, un rapport d’évaluation est publié qui fournit des détails sur les réévaluations résidentielles, commerciales et multifamiliales. Les propriétaires peuvent utiliser ces rapports pour mieux comprendre le fonctionnement des évaluations foncières, en savoir plus sur le marché immobilier dans leur quartier spécifique et comparer la médiane à la valeur de leur propriété. Les rapports d’évaluation pour le canton de Lemont peuvent être trouvés à cookcountyassessor.com/valuation-reports.

Comment fonctionnent les appels d’évaluation? Les propriétaires ont la possibilité de faire appel de leur évaluation si les caractéristiques de la propriété figurant sur un avis d’évaluation sont incorrectes ou si la valeur marchande estimée d’une propriété est nettement supérieure à ce qu’elle pourrait vendre sur le marché immobilier actuel, indique le communiqué.

Les évaluations résidentielles des propriétés résidentielles sont basées sur les prix de vente récents de propriétés similaires. Dans le canton de Lemont, le prix de vente médian en 2022 pour les maisons unifamiliales était de 475 000 $, 199 000 $ pour les condos et 300 000 $ pour les petits immeubles à appartements, selon le communiqué.

L’estimation de la valeur marchande médiane de l’évaluateur pour les maisons unifamiliales est de 493 000 $, pour les condos de 199 000 $ et de 317 000 $ pour les petits immeubles à appartements.

Propriétés commerciales Les évaluations des propriétés commerciales sont calculées en déterminant l’utilisation d’une propriété, les revenus estimés, l’inoccupation au niveau du marché, les pertes de recouvrement et les dépenses. Les charges d’exploitation immobilière applicables comprennent les impôts fonciers, les assurances, les frais de réparation et d’entretien et les frais de gestion immobilière. Les différents taux d’imposition foncière dans les banlieues sud et ouest ont été pris en compte dans les ratios de dépenses d’exploitation.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des réévaluations commerciales, lisez le rapport d’évaluation commerciale complet. Les propriétaires de propriétés commerciales et multifamiliales peuvent aller plus loin et localiser leur propriété sur une feuille de travail méthodologique qui contient les données utilisées pour évaluer leur propriété.