L’évacuation se termine à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, alors qu’un résident se souvient de la terreur lorsqu’un incendie menaçait

Joline Couture, une résidente de Tumbler Ridge, craignait le pire la semaine dernière alors qu’elle se préparait à faire ses valises et à partir en vertu d’un ordre d’évacuation alors que des incendies de forêt menaçaient à l’extérieur de la petite communauté du nord-est de la Colombie-Britannique.

« C’était absolument terrifiant », a déclaré Couture.

En tant que Ranger canadien, Couture attendait également l’ordre de faire du porte à porte pour dire aux gens de partir alors que les vents attisaient les flammes et les poussaient vers la ville.

« On nous a dit que ce n’était pas une question de savoir si le feu allait frapper Tumbler Ridge, c’était une question de quand il allait frapper, donc c’était assez terrifiant, de savoir que j’allais frapper aux portes et dire aux gens de emballer tout ce qu’ils pouvaient parce qu’ils n’avaient peut-être pas d’endroit où rentrer », a-t-elle déclaré.

« Et il y avait des gens qui ont dit qu’ils ne voulaient pas partir. »

Mais maintenant, le risque imminent pour la ville s’est levé.

Grâce aux pluies récentes et aux vents favorables, les quelque 2 000 habitants de Tumbler Ridge ont été autorisés à rentrer chez eux jeudi, bien que des milliers de personnes restent déplacées à cause des incendies à travers le pays.

Forrest Tower du BC Wildfire Service a déclaré que malgré la levée de l’ordre, la pluie n’avait pas été suffisante pour éteindre l’incendie de West Kiskatinaw à l’extérieur de la ville et qu’il pourrait brûler pendant des semaines.

Pourtant, Couture a déclaré qu’elle était «extatique» que l’ordre d’évacuation ait été levé. Elle a attendu l’évacuation en Alberta avec sa famille.

«Ce sont mes gens. Ce sont mes voisins. Ce sont de bons amis », a-t-elle déclaré. « Nous sommes tous si heureux de rentrer chez nous et de ne pas voir de dégâts. »

Une déclaration sur le site Web du district de Tumbler Ridge indique qu’une alerte d’évacuation restera en place indéfiniment, « et il est rappelé aux résidents d’être prêts à évacuer la zone avec peu de préavis si le besoin est déterminé ».

Les résidents ont reçu l’ordre de partir le 8 juin lorsque l’incendie de West Kiskatinaw a menacé d’envahir la communauté.

Le BC Wildfire Service affirme que l’incendie de West Kiskatinaw, qui reste classé comme incontrôlable, a atteint 250 kilomètres carrés depuis sa découverte le 6 juin.

Tower a déclaré que les équipages avaient été aidés par des conditions météorologiques favorables, leur permettant de lutter suffisamment contre les incendies pour permettre aux gens de retourner en toute sécurité à Tumbler Ridge pour le moment.

Tower a déclaré que les habitants de la communauté devraient toujours être préparés si les conditions changent, avertissant qu’à l’approche de la «saison des incendies de base», les incendies qui ont depuis été maîtrisés peuvent à nouveau devenir incontrôlables.

« Compte tenu de la sécheresse, il est fort possible que ces incendies brûlent pendant plusieurs semaines à coup sûr, et ils pourraient brûler tout au long des mois d’été en particulier », a-t-il déclaré.

Le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré jeudi que de nombreuses personnes en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec ont pu rentrer chez elles, mais que des milliers de personnes restent déplacées en raison des incendies à travers le pays.

Cela comprend 13 022 personnes en Alberta, 1 994 au Québec et 820 en Nouvelle-Écosse. De plus, il y a 3 266 personnes des Premières Nations toujours sous le coup d’ordres d’évacuation.

Blair a déclaré que la pluie et le temps plus frais ont contribué à améliorer considérablement la situation des incendies dans les Maritimes et certaines parties du Québec, mais ce n’est pas le cas partout.

«Les conditions chaudes, sèches et venteuses dans certaines parties de l’Ouest canadien et en Ontario exacerbent un ensemble de circonstances déjà dangereuses et nous savons que le pic de la saison des feux de forêt pourrait encore être dans plusieurs semaines», a-t-il déclaré.

Jeudi après-midi, le Centre interservices des feux de forêt du Canada signalait 446 incendies actifs, dont 217 sont hors de contrôle. Le centre signalait 127 incendies au Québec, 83 en Alberta, 70 en Colombie-Britannique et 56 en Ontario.

Blair dit que plus de 53 000 kilomètres carrés ont brûlé au Canada jusqu’à présent cette saison, soit près de trois fois la taille du lac Ontario.

