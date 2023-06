L’évacuation se poursuit à Fort Albany, tandis qu’un feu de forêt menace maintenant la ligne électrique dans le Grand Nord de l’Ontario

Fort Albany continue d’être évacué avec un feu de forêt toujours incontrôlable, dangereusement proche de la communauté sur la côte de la baie James, dans le nord de l’Ontario.

Environ 500 personnes qui ont été évacuées alors que l’incendie s’est propagé vers la Première Nation mercredi ont maintenant été emmenées dans des hôtels des villes de Kapuskasing et de Val Rita.

Les quelque 200 personnes qui restent à Fort Albany ont commencé à être évacuées par avion jeudi soir.

Le chef adjoint Terry Metatawabin dit que l’une des grandes préoccupations est maintenant de savoir à quel point les flammes sont proches de la ligne électrique qui amène l’électricité à Fort Albany, ainsi qu’aux communautés de Kashechewan et d’Attawapiskat.

bombardiers d’eau

« Donc, la situation est toujours grave », a-t-il déclaré dans une vidéo en direct sur Facebook jeudi soir.

« Nous demandons donc simplement vos prières pour cette équipe de pompiers qui combat littéralement, littéralement le feu en ce moment pour s’assurer que la ligne électrique ne soit pas perturbée. Si elle se rapproche, nous devrons couper le courant. »

Une épaisse fumée continue de recouvrir Fort Albany et la Première Nation Kashechewan voisine, où le chef Gaius Wesley dit que tout est « orange ».

Il espère évacuer les personnes âgées, les enfants et les autres personnes qui ont du mal à respirer, tout en n’emmenant pas les avions nécessaires pour faire sortir les gens de Fort Albany.

« Nous avons besoin de beaucoup d’avions. Et nous avons également besoin d’un soutien aérien militaire pour éloigner nos gens de nos communautés. Et cela a été très lent », a déclaré Wesley, ajoutant que les gouvernements fédéral et provincial « font de leur mieux » pour aider.

Une épaisse fumée recouvre Fort Albany, ainsi que la communauté voisine de Kashechewan, qui veut évacuer les aînés, les enfants et les autres personnes ayant des problèmes respiratoires. (Ashlynn Ashamock/Facebook)

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario a des équipes au sol travaillant sur le feu de 300 hectares près de Fort Albany, ainsi que des bombardiers à eau et un hélicoptère lourd nouvellement arrivé, mais les prévisions météorologiques continuent de jouer contre eux.

« Comme on s’attend toujours à des températures bien au-dessus de la barre des 30 degrés, on sait depuis quelques jours que certaines régions de l’extrême nord avaient des températures supérieures à 45 degrés avec l’humidex qui est assez chaud », a déclaré Isabelle, agente d’information sur les incendies. Chenard.

« Cela a donc joué un rôle dans l’augmentation du comportement du feu. »