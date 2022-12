L’évacuation de l’avion des forces d’incendie de l’ordinateur portable du passager à l’aéroport de New York

NEW YORK –

Les secouristes ont évacué un vol JetBlue à l’aéroport international JFK de New York à la suite d’un petit incendie dans l’ordinateur portable d’un passager samedi soir, ont indiqué des responsables.

Des responsables de la FAA, de JetBlue et de l’autorité portuaire de New York et du New Jersey ont déclaré que l’avion roulait vers une porte du terminal 5 lorsqu’une batterie au lithium dans l’ordinateur portable d’un passager a pris feu, a rapporté le New York Daily News.

L’incendie a été rapidement éteint par l’équipage du vol JetBlue 662 de Bridgetown, à la Barbade.

Les premiers intervenants et l’équipage ont évacué 67 personnes de l’Airbus A320 à l’aide d’un système de glissières d’urgence. 60 autres passagers sont sortis de l’avion normalement, a indiqué l’autorité portuaire.

Sept passagers ont subi des blessures mineures, notamment l’inhalation de fumée et des contusions aux coudes, a indiqué l’autorité portuaire.

“La sécurité est toujours notre priorité numéro un, et nous enquêtons sur cet incident en coordination avec la FAA et le NTSB”, a déclaré JetBlue dans un communiqué au Daily News.