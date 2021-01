La police allemande a arrêté un homme slovène qui a refusé de porter un masque à l’aéroport de Francfort et a menacé de tuer tout le monde, provoquant ainsi l’évacuation de certaines parties du bâtiment et la fermeture de la gare.

Le terminal 1 de l’aéroport de Francfort, ainsi que sa gare adjacente, ont été fermés samedi soir au milieu d’une opération d’application de la loi à grande échelle, impliquant à la fois la police d’État et la police fédérale.

Il a été rapporté initialement que l’évacuation avait été déclenchée par un bagage abandonné. Dans une mise à jour dimanche, cependant, la police a déclaré que la perturbation provenait d’une rencontre entre un Slovène de 38 ans sans masque et des patrouilleurs, qui l’ont confronté à son manque d’équipement de protection.

L’homme, qui apparemment était furieux à la demande, est devenu « agressif » vers les officiers, et dit: « Je vous tuerai tous, Allahu Akbar, » selon la police.

Tenant compte du comportement général de l’homme, les agents ont pris la menace au sérieux et l’ont maîtrisé alors qu’il tentait de fuir les lieux. Des images qui circulent en ligne semblent montrer un policier pointant une arme sur une personne gisant au sol à l’intérieur du terminal.

Au milieu de la poursuite effrénée, les agents ont apparemment perdu la trace des bagages de l’homme, qu’il a laissés derrière lui en essayant de s’échapper.

« En raison de l’emplacement toujours incertain [of the luggage], une grande partie du hall de départ B a été bouclée, » la police a déclaré, notant qu’une unité de bombardement envoyée pour peigner la scène a rapidement émis le feu vert.

Le suspect de 38 ans, connu de la police, a été arrêté pour avoir menacé et avoir résisté à des policiers.

À peu près au moment de la confrontation entre la participation de l’homme sans masque, la police a déclaré avoir reçu un rapport faisant état d’un «Personne armée» repéré au terminal. Estimant que les deux incidents pouvaient être liés, ils ont ordonné une évacuation supplémentaire, fermant également la gare régionale. Après environ 2,5 heures de fouille méticuleuse, l’opération a été interrompue, la police n’ayant trouvé aucun individu armé. Une enquête distincte sur l’observation présumée d’une personne armée est en cours.

Une centaine de policiers ont participé à cet effort à grande échelle.

L’aéroport de Francfort est le quatrième plus fréquenté d’Europe en nombre de passagers et le plus fréquenté en trafic de fret.

