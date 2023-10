L’évacuation de Gaza est une « condamnation à mort » pour 2 000 Palestiniens malades et blessés hospitalisés, selon l’OMS

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

L’Organisation mondiale de la santé a averti que l’ordre israélien d’évacuer le nord de Gaza pourrait être une « condamnation à mort » pour plus de 2 000 patients, dont des bébés dans des couveuses, dans les hôpitaux de la bande assiégée.

Israël a ordonné à la population du nord de ce territoire de 42 km de long de se déplacer vers le sud en prévision d’une invasion terrestre attendue : une décision qui pourrait équivaloir à un crime de guerre de transfert forcé, selon certains groupes de défense des droits.

Cet ordre a semé la panique parmi la population de plus de deux millions de personnes, qui luttent déjà sous un « siège total » imposé par Israël, en réponse à une attaque meurtrière des militants du Hamas qui a tué plus de 1 000 personnes.

Les médecins présents dans la zone d’évacuation ont déclaré que, faute de pouvoir déplacer les patients en toute sécurité, ils ont décidé de rester également pour prendre soin d’eux.

« Forcer plus de 2 000 patients à déménager dans le sud de Gaza, où les établissements de santé fonctionnent déjà à pleine capacité et sont incapables d’absorber une augmentation spectaculaire du nombre de patients, pourrait équivaloir à une condamnation à mort », a déclaré l’OMS dans un communiqué.

« Les directeurs d’hôpitaux et les agents de santé sont désormais confrontés à un choix angoissant : abandonner les patients gravement malades au milieu d’une campagne de bombardements, mettre leur propre vie en danger tout en restant sur place pour soigner les patients, ou mettre en danger la vie de leurs patients en tentant de les transporter vers des établissements qui n’ont pas la capacité de les recevoir.

Les Nations Unies ont déjà prévenu que l’eau était épuisée et que les hôpitaux seraient à court de carburant pour les générateurs d’ici deux jours.

Entre-temps, les médecins sur le terrain ont déclaré L’indépendant des milliers de personnes pourraient mourir alors que les hôpitaux remplis de blessés manquent de fournitures.

L’indépendant a vu des images d’au moins un hôpital de la ville de Gaza qui avait été endommagé lors d’une frappe aérienne samedi.

La situation est « catastrophique », a déclaré l’éminent chirurgien anglo-palestinien Ghassan Abu Sitta, qui travaille avec Médecins Sans Frontières à l’hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza.

Il a déclaré que non seulement les hôpitaux ne pouvaient pas évacuer, mais que les bâtiments abritaient temporairement des personnes déplacées. « La situation à l’hôpital Shifa est catastrophique », a-t-il ajouté.

« Je suis maintenant assis dans la salle d’opération de l’unité des grands brûlés. Il y a des familles assises par terre dans le couloir, jusqu’à la cage d’escalier et à l’extérieur du bâtiment.

« Nous pensons qu’il y en a environ des dizaines de milliers [of people] autour d’eux dans tout l’hôpital.

« Il y a plus de 200 patients qui ont besoin d’une intervention chirurgicale mais ne peuvent pas accéder aux salles d’opération. »

Des gens cuisinent au bois de chauffage alors que Gaza manque de carburant et de gaz (AFP via Getty Images)

Il a dit que les morgues débordaient. « Le problème, c’est que les gens ont trop peur pour aller au cimetière. Il y a environ 50 familles qui ont été complètement anéanties parce que leurs habitants ont cherché refuge avec leurs proches.

« Il y a 50 familles avec trois générations de grands-parents, leurs parents et les enfants de leurs enfants qui ont été anéantis. Et donc il n’y a personne pour enterrer qui que ce soit.

L’armée israélienne a lancé les frappes aériennes les plus lourdes jamais réalisées sur Gaza, avertissant qu’elle a lancé une « réponse sans précédent à une attaque sans précédent » des militants du Hamas.

Le Hamas a tué des centaines de personnes et en a pris des dizaines, dont des citoyens britanniques, en otages le week-end dernier, lors d’une attaque brutale aérienne, maritime et terrestre.

Israël a déclaré que plus de 1 300 Israéliens avaient été tués, la grande majorité d’entre eux étant des civils tués lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre, mais certains par un barrage de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 329 Palestiniens avaient jusqu’à présent été tués dans les bombardements. L’armée israélienne a annoncé qu’elle se préparait à une offensive coordonnée à Gaza en utilisant des forces aériennes, terrestres et navales et a ordonné aux citoyens de se déplacer vers le sud, accusant le Hamas d’essayer de les utiliser comme boucliers humains.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée, a déclaré qu’ils allaient « attaquer très largement la ville de Gaza très prochainement ».

Israël a également imposé un « siège total » à Gaza au milieu des bombardements, coupant l’accès à l’eau, à l’électricité, au carburant, à la nourriture et aux fournitures médicales.

Selon les groupes de défense des droits à l’action, cela pourrait équivaloir à une punition collective et constituer une violation du droit international.

Les Nations Unies, les organisations humanitaires et, dimanche, le pape François, ont lancé des appels de plus en plus nombreux en faveur de couloirs et de passages humanitaires sûrs pour aider à sauver des vies.

Les civils, quant à eux, ont dit L’indépendant la nourriture commençait à manquer, ils n’avaient ni eau ni électricité et ils ne pouvaient pas évacuer car ils n’avaient nulle part où aller.

Beaucoup sont également préoccupés par les informations faisant état de frappes aériennes contre des convois se dirigeant vers le sud – une accusation qu’Israël a niée à plusieurs reprises.

Un père de cinq enfants, qui a demandé à rester anonyme pour des raisons de sécurité, a déclaré qu’il était « trop difficile de partir » et que sa famille se réfugiait dans leur maison, sans eau ni électricité, depuis deux jours.

« De nombreuses personnes sont sans abri et dorment par terre. Ils n’ont ni abri, ni nourriture, ni eau. Mais je suis toujours chez moi… parce que c’est difficile pour moi de partir », a déclaré le quinquagénaire, expliquant comment les frappes aériennes ont détruit le bâtiment à côté de sa maison il y a quelques jours.

« Si cela s’aggrave ou continue, nous n’aurons plus de nourriture d’ici quelques jours. Il n’y a rien au supermarché, j’ai essayé d’aller chercher des trucs, mais c’était même difficile d’y arriver, et la plupart des choses ne sont pas disponibles.

Said, 35 ans, un autre homme de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, qui a également demandé à ne pas être identifié, a déclaré que « des centaines » faisaient la queue devant chaque boulangerie, désespérées d’avoir du pain.

Il a dit qu’il n’y avait plus d’eau dans les robinets ni dans les magasins. « Les gens se précipitent vers les magasins à la recherche de pain et d’eau, des centaines dans une file d’attente », a-t-il déclaré, partageant des vidéos montrant des quartiers totalement rasés du territoire brutalisé.

«Je suis éveillé depuis deux jours. Au moins un tiers des habitants du nord ont été évacués, mais beaucoup ont dû rester.»

Des soldats israéliens se rassemblent dans une zone de rassemblement près de la frontière avec la bande de Gaza, dans le sud d’Israël. (PA)

L’indépendant On a également appris que les familles qui avaient fui vers le sud étaient ensuite contraintes de retourner au nord en raison des conditions très mauvaises dans le sud de Gaza.

Un autre habitant de Gaza a déclaré que beaucoup d’entre eux étaient inquiets à l’idée de déménager vers le sud, craignant qu’Israël ne les force à continuer d’évacuer vers le Sinaï en Égypte.

« Alors tout Gaza sera perdu à jamais pour les Gazaouis. Nous resterons donc chez nous », a déclaré Ahmed de Jabalia. Le Dr Abu Sitta a déclaré que les bombardements étaient si violents que « les gens ont trop peur pour enterrer leurs morts » et que les cadavres s’accumulent.

« Il y a des tas de corps simplement enveloppés dans des linceuls, posés contre le mur parce que la morgue déborde », a-t-il ajouté.