l’EV9 2024 de Kia; Mercedes Classe G électrique ; Mises à jour Subaru Crosstrek et plus

Kia dévoile 2024 EV9 sous sa forme finale

Le véhicule utilitaire électrique pleine grandeur de la marque a été présenté sous forme de concept en 2021, mais la version finale de pré-production ne montre que des changements mineurs. Il y a un panneau vierge à l’avant au lieu d’une calandre, et les ailes sont carrées. L’EV9 a une apparence en blocs qui chevauche la ligne entre attrayant et utilitaire. La cabine, qui compte trois rangées de sièges, est plus accueillante, mise en valeur par l’infodivertissement intégré de 12,3 pouces et les écrans d’information du conducteur s’étendant sur une grande partie du tableau de bord. Pour la convivialité des passagers, les sièges capitaine de deuxième rangée disponibles peuvent être pivotés vers l’arrière pour faire face à la banquette de troisième rangée. Kia aura une version de base à propulsion arrière de 201 chevaux et un modèle à traction intégrale de 380 chevaux au sommet.

L’EQG (concept illustré) ressemble à la Classe G actuelle, à l’exception d’un panneau éclairé et du logo Mercedes-Benz surdimensionné qui remplace la calandre. PHOTO : MERCEDES-BENZ

La Classe G électrique entre en production pour 2024

Le tout-terrain de luxe de Mercedes-Benz date de la fin des années 1970 lorsqu’il s’appelait Geländewagen. Pour 2024, la Classe G devient l’EQG et elle recevra quatre moteurs électriques – un pour chaque roue – qui peuvent fonctionner collectivement ou indépendamment. Il pourra allumer un centime, comme dit le proverbe. Le bloc-batterie est positionné entre les longerons du châssis de la plate-forme existante. Selon le concept 2021, l’EQG ressemble à la Classe G actuelle, à l’exception d’un panneau éclairé et d’un logo Mercedes-Benz surdimensionné qui remplace la calandre. Une boîte de rangement verrouillable pour le câble de charge et d’autres équipements remplace le pneu de secours, qui se déplace vers un endroit sous le plancher de chargement. Les puissances nominales et la portée n’ont pas été publiées.

Le Subaru Crosstrek 2024 a un nouveau look intelligent et plus de revêtement noir, mais plus de puissance. PHOTO : SUBARU

Les mises à jour du Subaru Crosstrek 2024 ne sont que superficielles

Le populaire hayon compact à traction intégrale coûte des milliers de moins que le Forester suivant et pour 2024, il obtient un nez et une calandre plus agressifs. Accentuant sa capacité hors route (inchangée), est sensiblement plus de revêtement noir. De retour, le quatre cylindres de 2,0 litres de 152 chevaux et le 2,5 de 182 chevaux, ainsi qu’un système hybride rechargeable de 148 chevaux qui utilise le 2.0 et un moteur électrique. Dans la colonne des pertes, la transmission manuelle à six vitesses est l’histoire, ne laissant que l’unité à variation continue.

L’Integra Type S utilisera un quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé de 320 chevaux et une transmission automatique à six rapports. PHOTO : ACURA

Acura construit une Integra Type S

La division haut de gamme de Honda a créé une version Type S plus sportive de la berline TLX et fera de même avec la Civic Integra. La traction avant, dont le lancement est prévu cet été, reçoit un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui développe 320 chevaux et 310 livres-pied de couple. C’est cinq chevaux de plus que ce que produit la Civic Type R avec le même moteur. Une transmission manuelle à six vitesses, également présente dans la Civic Type R, est de série (il n’y a pas d’automatique). L’Integra Type S recevra une suspension plus ferme, un différentiel à glissement limité et un système d’échappement moins restrictif (plus bruyant).

La Ferrari Roma Spider est un cabriolet à quatre places avec un V8 turbocompressé de 612 chevaux. PHOTO : FERRARI

Ferrari présente un autre exotique qui fait baver

Le coupé Roma, que le constructeur automobile au cheval cabré a lancé pour 2021, sera bientôt rejoint par un cabriolet à quatre places doté d’une capote électrique qui se rétracte derrière et sous le pont arrière. La Roma Spider sera aussi rapide que belle puisqu’elle utilise le V8 turbocompressé de 3,9 litres du coupé qui produit 612 chevaux et 561 livres-pied de couple. Une transmission à palettes à huit rapports montée à l’arrière est de série. La Roma est livrée avec un écran de jauge numérique pour le conducteur, un écran tactile situé sur la console centrale inclinée et un écran séparé plus petit pour le passager.

Hot Wheels : Ultimate Challenge sera hébergé par Rutledge Wood, anciennement de Top Gear. PHOTO : BNC

TENDANCE À LA BAISSE: Hot Wheels obtient sa propre émission télévisée – Hot Wheels : défi ultime sera diffusé chaque semaine sur NBC plus tard cette année, animé par l’ancienne personnalité de la télévision « Top Gear » Rutledge Wood. La prémisse de l’émission voit deux concurrents s’affronter pour concevoir des modèles Hot Wheels grandeur nature (utilisant de vraies voitures) dans des garages spécialement équipés avec l’aide d’experts.

Le fourgon électrique de Morris utilise le système d’entraînement de la Nissan Leaf. PHOTO : MORRIS

TENDANCE EN HAUSSE : Morris Commercial EV – La société britannique a lancé sa camionnette de livraison en 1949 et canalise son esprit dans une version rétro qui utilise le groupe motopropulseur du véhicule électrique Nissan Leaf. Morris n’a pas l’intention d’exporter ce fourre-tout cool en Amérique du Nord, ce qui est dommage car ce serait probablement un énorme succès basé uniquement sur le style. Opportunités de concession, quelqu’un?

