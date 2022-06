Lev Parnas, ancien associé de Giuliani, condamné à 20 mois

De plus, les procureurs ont écrit au tribunal qu’ils avaient fait des efforts « extraordinaires » pour faciliter la coopération de M. Parnas, mais qu’ils avaient de sérieuses inquiétudes quant à sa franchise. Les informations qu’il a fournies “n’étaient pas pleinement crédibles et, sur le fond, étaient clairement contredites par les preuves que le gouvernement avait recueillies à ce jour”, ont écrit les procureurs.

L’immersion de M. Parnas dans la politique républicaine a atteint son apogée en 2018. Cette année-là, lui et un partenaire commercial, Igor Fruman, ont commencé à participer à des collectes de fonds politiques et à apporter des contributions. Les procureurs ont déclaré qu’ils voulaient se faire bien voir dans les cercles politiques et promouvoir une société énergétique qu’ils avaient formée, Global Energy Producers.

Les enquêtes Trump Carte 1 sur 8 De nombreuses demandes de renseignements. Depuis que Donald J. Trump a quitté ses fonctions, l’ancien président fait l’objet d’enquêtes civiles et pénales dans tout le pays sur ses relations commerciales et ses activités politiques. Voici un aperçu des demandes notables : Enquête criminelle du comté de Westchester. Le bureau du procureur de district du comté de Westchester, dans l’État de New York, semble se concentrer au moins en partie sur la question de savoir si l’organisation Trump a trompé les autorités locales sur la valeur d’un terrain de golf, le Trump National Golf Club Westchester, pour réduire ses impôts.

Une contribution de 325 000 $ à un super PAC pro-Trump, America First Action, Inc., a été faussement signalée comme provenant de cette société, ont déclaré les procureurs. Ils ont ajouté que l’argent provenait en réalité d’un prêt que M. Fruman avait contracté sur un condo qu’il possédait et était destiné en partie à “avoir accès à des événements politiques exclusifs et à gagner en influence auprès des politiciens”.

M. Parnas et ses partenaires commerciaux, dont l’oligarque russe Andrey Muraviev, avaient également prévu une entreprise légale de cannabis et espéraient que les dons politiques pourraient aider à élire des alliés qui leur fourniraient ensuite des permis pour lancer cette entreprise, selon les preuves présentées au procès. .

Les dossiers financiers présentés par les procureurs ont montré que M. Muraviev avait envoyé 1 million de dollars à une société contrôlée par le frère de M. Fruman, et qu’un don de 10 000 $ à Adam Laxalt, le candidat républicain de 2018 au poste de gouverneur du Nevada, avait été fait avec une carte de crédit liée à celle-ci. compagnie. M. Laxalt, un allié de Trump, a témoigné lors du procès de M. Parnas qu’il se méfiait du don et avait décidé d’envoyer un chèque de ce montant au Trésor américain.

En plus de se mêler à des événements politiques, M. Parnas a commencé à travailler avec M. Giuliani, se rendant à Kyiv pour faire pression sur les responsables là-bas pour enquêter sur le fils de M. Biden, Hunter. Il était également en contact régulier avec Yuriy Lutsenko, qui, en tant que procureur en chef de l’Ukraine à l’époque, demandait le retrait de l’ambassadeur américain à Kyiv.