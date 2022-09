Leurs visages gravés de chagrin William et Harry étaient unis dans le chagrin, si rien d’autre

LEURS visages gravés de chagrin, Harry et William étaient unis dans le chagrin, si rien d’autre.

Montant la garde au sommet et à la queue du cercueil de leur grand-mère bien-aimée, les frères ont accompli leur devoir solennel.

Le prince William et Harry devraient maintenant s’unir et dépasser leur querelle à la suite de la mort de la reine Crédit : AFP

Le visage du prince William était gravé de chagrin alors qu’il montait la garde devant le cercueil de la reine Crédit : AP

Il a été rejoint par Harry qui était de retour portant son uniforme militaire Crédit : AP

Il est juste qu’Harry ait été autorisé à prendre la place qui lui revient et à porter son uniforme militaire pour la veillée d’hier aux côtés du cercueil de Sa Majesté – mais à moins que leur relation ne soit cimentée, il sera bientôt de retour en Amérique.

S’il y a jamais eu un moment où William et Harry s’unissent, pour le bien de l’avenir de la monarchie, c’est maintenant.

Pour maintenir la stabilité de la nouvelle famille royale, le retour de Harry dans le giron signifierait que lorsque William prendra le trône, il ne sera pas éclipsé par leur chute.

Au cours des derniers jours, le roi Charles a eu le soutien des frères et sœurs Anne, Edward et Andrew.

Lorsque le roi William montera sur le trône, avoir le véritable soutien de son frère – à ses côtés, ne planant pas en Amérique – serait inestimable.

Mais est-ce possible ? À la suite de la mort de la reine, Harry a été catapulté dans le giron de la famille, et le roi Charles et le prince William ont fourni une gigantesque branche d’olivier.

Je pense que William s’est comporté avec une énorme décence. Harry est sixième en ligne et a été positionné comme tel.

Mais pour que la stabilité soit forgée, il doit y avoir un compromis des deux côtés, mais surtout de la part de Harry.

Quand j’ai écrit la biographie de Harry en 2018, il m’a dit que l’une des raisons pour lesquelles il resterait au sein de la famille royale était qu’il voulait aider William le moment venu où il serait sur le trône.

Il était très fort à ce sujet et cela l’a empêché de partir.

À l’époque, il songeait à se rendre en Afrique pour s’occuper d’animaux menacés d’extinction.

Mais en quatre ans, il s’est passé beaucoup de choses. Il a attaqué sa famille sur une plate-forme publique et les a qualifiées de piégées.

Pour cela, il doit sûrement s’excuser avant de pouvoir avancer.

Pour qu’Harry revienne, il faudrait beaucoup de compromis et c’est la seule chose qu’il ne semble pas vouloir faire.

Il aurait besoin de changer son comportement; accepter de ne pas divulguer les conversations avec sa famille et de ne pas utiliser son titre à des fins commerciales ; quelque chose qu’il a promis à la reine qu’il ne ferait pas mais qui a été largement ignoré.

Il doit arrêter la publication de son nouveau livre.

Il a été reporté à l’année prochaine, mais si les frères – et le roi Charles – ont une chance d’avoir un avenir ferme, le manuscrit doit aller à la poubelle.

Si Harry n’écoute pas, je ne le vois pas fonctionner tout seul et cette opportunité fantastique sera perdue à jamais. C’est maintenant ou jamais.

La mort de la reine peut réunir les frères en conflit, mais Harry doit passer à l’étape suivante Crédit : PA

Voir les petits-enfants de la reine, et en particulier les deux frères, unis dans leur chagrin lors de la veillée d’hier était profondément émouvant – William à l’avant, Harry à l’arrière, tous deux seuls avec leurs pensées.

Je n’ai aucun doute que cela a été difficile pour eux deux et a demandé beaucoup d’efforts à cause de la tension entre eux.

C’était un grand pas dans leur relation, mais la véritable unité est encore loin.

J’espère que ces derniers jours pousseront Harry à sentir qu’il veut redevenir un vrai frère et faire partie de la famille, mais comme toute blessure vraiment profonde, il faut beaucoup de temps pour guérir.

Il ne peut pas intervenir et arranger les choses en cinq minutes ; c’est quelque chose qui nécessitera une attention particulière et beaucoup de conversation.

On me dit que Harry a le mal du pays et que sa famille, ses amis et l’armée, avec lesquels il n’est plus en contact étroit, manquent.

Il aime être avec sa femme et ses deux enfants en Amérique, mais je ne pense pas qu’il aime vraiment la vie là-bas.

Les Américains se désintéressent également d’eux, car ils n’ont pas grand-chose à dire à part se plaindre de sa famille et nous faire la leçon sur ce que nous devrions faire, sans le faire lui-même.

Cela ne semble pas être tout ce qu’il espérait.

Être de retour à la maison en ce moment pourrait toucher son cœur et lui donner envie de s’impliquer à nouveau. Il peut se remémorer et regretter.

Avant la mort de sa mère, lui et William étaient à Balmoral.

Elle a sonné pour discuter et Harry, qui n’avait que 12 ans, jouait avec ses cousins ​​et n’avait pas vraiment envie de discuter, alors il a raccroché assez rapidement.

Des années plus tard, Harry m’a dit qu’il ne se le pardonnerait jamais, ce qui était tellement triste.

Il est également parti trop tard pour dire au revoir à la reine. Je me demande si cela lui causera la même douleur “Si seulement”, ce qui pourrait être le début de son changement d’avis.

Être à la maison avec son frère et ses cousins, voir les jeunes enfants de sa famille, peut adoucir Harry et lui faire réaliser ce qu’il manque en Amérique.

Par exemple, pour le moment, les chances que les jeunes cousins ​​se voient beaucoup à l’avenir sont faibles.

Un décès peut réveiller une personne, et Harry peut maintenant réaliser à quel point la vie royale lui a manqué.

Le roi et William ont tout fait pour qu’il se sente à nouveau membre de la famille, notamment en lui permettant de porter son uniforme militaire.

La dernière fois que les frères sont apparus ensemble en uniforme, c’était lors du service du jour du Souvenir 2019 au cénotaphe de Londres.

William portait son uniforme d’officier de la RAF, tandis que Harry portait la robe Blues and Royals de l’armée britannique.

Harry a porté un uniforme pour la dernière fois au Mountbatten Festival of Music le 7 mars 2020 – la «robe de mess» des Royal Marines – lors de l’une de ses dernières apparitions en tant que membre de la famille royale.

Après s’être retiré de ses fonctions royales, il a perdu ses patronages royaux et ses titres militaires – et avec eux la capacité de porter l’uniforme de cérémonie.

J’espère que cette expérience fera voir à Harry que sa famille n’est pas désagréable mais qu’elle a en fait une profondeur énorme et qu’elle s’aime beaucoup.

Ils lui ont donné la chance la plus énorme et j’espère que cela pourrait offrir un nouveau départ.

Harry de retour au bercail pourrait être un atout. En 2018, quand j’ai fait sa biographie, il était brillant quand il partait en engagement, surtout si les gens étaient mentalement ou physiquement malades.

Il avait le don intuitif de sa mère pour s’occuper des gens qui souffraient.

Samedi dernier, il y avait des acclamations quand lui et Meghan sont sortis de la voiture à Windsor avec William et Catherine.

Il se rendra peut-être compte qu’il est temps de retourner au travail dont il était autrefois fier.

On m’a également dit qu’il était autrefois le pacificateur de la famille et que si jamais il y avait une dispute, il viendrait et aiderait à régler le problème avec humour et sa gentillesse.

Mais je pense qu’il a maintenant changé. Aussi, très important, je ne pense pas que Meghan veuille revenir.

Elle veut une vie globale. Le Royaume-Uni semblait beaucoup trop petit pour elle et je ne pense pas que cela fonctionnera s’ils partageaient leur temps entre ici et les États-Unis.

Une fois que le grand-oncle de Harry, Edward VIII, a abdiqué, il n’a jamais été invité à revenir.

Il doit donc bien réfléchir à l’opportunité qui lui est offerte.

S’il le rejette, il est très peu probable qu’il puisse réparer leur lien.

Si Harry ne s’excuse pas pour les choses cruelles qu’il a dites, ce sera encore plus triste.

William a été très blessé par les attaques contre Catherine.

Il a néanmoins été digne d’inviter Harry à regarder les fleurs que les sympathisants ont apportées.

Mais il en faudrait beaucoup plus pour qu’il voie le Harry plutôt confus d’aujourd’hui comme un véritable confident.

Heureusement, William a une merveilleuse conseillère en sa personne, sur laquelle il peut compter tout comme le roi Charles peut compter sur Camilla.