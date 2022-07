Leurs vacances mexicaines étaient un rêve. Le voyage de retour, cependant, a été un cauchemar

Michelle et Paul Barter ont pris des vacances à Cancun, au Mexique, le mois dernier. (Soumis par Michelle Barter)

Des vacances relaxantes à Cancun, au Mexique, se sont rapidement transformées en une expérience éprouvante pour un couple de Port aux Basques lorsque leur vol de retour a été annulé et retardé d’une semaine entière.

Ce qui devait être un vol de deux heures a fini par coûter à Michelle et Paul Barter une semaine entière de temps de trajet. Leur vol de Montréal à Deer Lake a été annulé non pas une, mais quatre fois de suite, puis retardé de trois jours supplémentaires par la suite.

Michelle Barter a déclaré que la quatrième annulation en autant de jours était trop difficile à gérer pour elle.

“J’étais sous le choc, incrédule, je pleurais”, a déclaré Barter.

Les problèmes de dotation en personnel et les conditions chaotiques dans les aéroports canadiens ont fait du réacheminement vers différents aéroports une entreprise risquée. Barter dit que les agents de réservation ont déconseillé de tenter un réacheminement pour rentrer chez eux plus rapidement, car voler à Toronto pour se rendre à Deer Lake pourrait déclencher un tout nouveau cycle de problèmes.

Invité à répondre à l’expérience des Barters, Air Canada a répondu par une déclaration qui reconnaissait généralement le récent dysfonctionnement généralisé du transport aérien au Canada.

“L’industrie mondiale du transport aérien est actuellement mise au défi en raison de problèmes avec les aéroports et les fournisseurs tiers de services tels que le contrôle des passagers, les douanes et la navigation aérienne”, ont-ils écrit.

« Nous savons que les interruptions de voyage sont très décevantes et frustrantes pour nos clients, et nous regrettons profondément lorsque ces situations surviennent. Nous pouvons vous assurer que nous travaillons dur avec nos partenaires de l’industrie et les gouvernements pour résoudre ces problèmes qui affectent nos performances.

Michelle et Paul Barter ont vu des scènes de chaos et de désorganisation pendant cinq jours à l’aéroport international Montréal-Pierre Elliott Trudeau. (Soumis par Michelle Barter)

Barter dit qu’elle et son mari étaient seuls quand est venu le temps de trouver un endroit où dormir à Montréal, une ville qu’ils ne connaissaient pas.

Ils ont réussi à obtenir des chambres d’hôtel qui leur ont coûté plus de 300 $ par nuit. Toutes les dépenses comme les séjours à l’hôtel, les repas et les taxis ont atterri sur les cartes de crédit du couple, totalisant près de 3 000 $ pendant le temps de voyage inattendu.

“Je suis à jamais changé par cette expérience”

Après la quatrième annulation, Barter dit qu’ils en ont eu assez. Ils ont réservé un nouveau vol de Montréal à Sydney, en Nouvelle-Écosse, puis ont pris le traversier de Marine Atlantique jusqu’à leur domicile à Port aux Basques.

Barter dit que la réservation pour voler de Montréal à Deer Lake n’a pas pu être annulée, laissant le couple obligé de payer pour deux vols de retour différents chacun.

Barter dit également que la détresse émotionnelle de toute l’épreuve l’a laissée avec une gueule de bois anxieuse difficile à secouer.

“Je pense que cette expérience m’a changée à jamais”, a déclaré Michelle Barter.

“Même le son du message texte sur mon téléphone provoque une panique en moi”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les messages texte sur les retards et les annulations de vols la mettaient gravement à bout pendant leurs voyages.

Michelle et Paul Barter ont apprécié leurs vacances au Mexique, jusqu’à ce qu’ils soient embourbés par des annulations de vols à Montréal. (Soumis par Michelle Barter)

Leur véhicule et tous leurs bagages ne seraient pas récupérés avant trois jours, lorsque Paul pourrait organiser un trajet pour le conduire à Deer Lake, à plus de 250 kilomètres. La valise de Paul pleine de vêtements est arrivée trempée et moisie, selon Michelle.

Plus d’une fois, dit Barter, le personnel de réservation d’Air Canada lui a dit que la compagnie aérienne lui rembourserait, ainsi qu’à son mari, les dépenses supplémentaires causées par les annulations, affirmant qu’elle n’avait rien à craindre.

Jusqu’à présent, la seule correspondance qu’ils ont reçue d’Air Canada était des réponses automatiques. Barter a envoyé des plaintes au portail en ligne des perturbations de vol de la compagnie aérienne et a reçu des e-mails indiquant que les plaintes seraient traitées dans les 30 jours.

“Pour le moment, je n’ai aucune envie de voyager où que ce soit qui nécessite un vol”, a déclaré Barter.

