Leurs proches ont été tués lors du soulèvement iranien. Puis l’État est venu les chercher.

Le père, l’oncle et la tante de Ramtin Fatehi étaient portés disparus depuis dix jours lorsqu’il s’était joint à une manifestation à Berlin en octobre dernier, organisée en solidarité avec le soulèvement qui déferlait alors sur l’Iran. Les membres de sa famille avaient été arrêtés pour avoir manifesté à Sanandaj, la capitale de la province du Kurdistan, au nord-ouest de l’Iran, et il n’avait pas pu les joindre.

«J’ai participé à la manifestation pour être [their] voix », a déclaré Fatehi, une étudiante en soins infirmiers de 25 ans en Allemagne. Il a même fait un carton médiatique ce jour-là, dans l’espoir de rehausser leur visibilité.

Son père était déjà mort. Un ami a appelé ce soir-là pour lui annoncer la nouvelle.

« J’avais l’impression que le monde s’écroulait sur moi », a déclaré Fatehi. Pour sa famille restée en Iran, ce n’était que le début de son calvaire.

« Le ministère du Renseignement convoque chaque semaine un membre de notre famille », a déclaré Fatehi. « Ils les menacent pour les empêcher de participer aux manifestations. »

« Les menaces et le harcèlement se sont multipliés à l’approche de l’anniversaire », a-t-il ajouté, faisant référence au samedi marquant le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, sous la garde de la « police des mœurs » iranienne, qui a déclenché des mois de lutte anti-terroriste. -manifestations gouvernementales.

Au moins 530 manifestants ont été tués par les forces de sécurité iraniennes au cours de l’année écoulée, selon le agence de presse militante HRANA, et leurs proches ont souvent été pris pour cible par l’État. Dans des entretiens avec le Washington Post, des membres de la famille en deuil ont révélé comment les autorités iraniennes les ont systématiquement surveillés et détenus, les faisant pression pour qu’ils gardent le silence et ne sortent pas de la rue.

Le 5 septembre, les membres de la famille d’Amini ont été arrêtés dans leur ville natale de Saqqez et avertis de ne pas appeler à des manifestations pour commémorer sa mort, ont rapporté des observateurs locaux des droits humains.

« Les pressions prennent la forme d’appels téléphoniques, de convocations aux familles, leur demandant de se taire autour de l’anniversaire », a déclaré Tara Sepehri Far, chercheuse principale sur l’Iran à Human Rights Watch. « Les familles suscitent beaucoup de sympathie de la part du public étant donné qu’elles sont essentiellement l’expérience vécue de l’injustice qui leur est arrivée. »

Un porte-parole de la mission iranienne auprès des Nations Unies à New York n’a pas répondu à une demande de commentaires sur cet article.

Des vidéos montrent des preuves de l’intensification de la répression contre les manifestations iraniennes

La famille Heydari a été parmi les premières à annoncer publiquement la mort d’un être cher, après que leur fils Javad a été tué le 22 septembre alors qu’il manifestait à Qazvin, ville du nord-ouest du pays. Ses funérailles ont été diffusées en ligne ; sa sœur Fatemeh pleurait en se coupant les cheveux sur son cercueil. Ces images, ainsi que les vidéos familiales de Javad partagées en ligne, sont devenues virales, propulsant la famille sous les projecteurs et attirant rapidement l’attention des forces de sécurité et de renseignement.

« Quelques jours après ce qui est arrivé à mon frère et le partage des vidéos, j’ai été arrêté et j’ai dû aller au tribunal parce que j’ai été convoqué pour avoir fait de la propagande contre le gouvernement », a déclaré Fatemeh Heydari, actuellement en Turquie, au Post. « Mon père a subi des pressions pour dire que nous soutenions le régime et que sa fille avait agi avec émotion, et nous avons commis une erreur. »

Leur domicile familial a été surveillé et perquisitionné à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée, les obligeant à se cacher. Heydari a déclaré que des mandats d’arrêt avaient également été émis contre son père, son frère aîné et plus d’une douzaine d’autres proches. Même une nièce de 2 ans a été brièvement détenue avec son père. Quatre membres de la famille ont perdu leur emploi, dont Heydari et une belle-soeur qui a été licenciée en tant qu’infirmière après avoir été interrogée sur le rôle de Javad dans les manifestations.

Les autorités s’inquiètent également du symbolisme de la tombe de Javad. « Ils nous ont fait pression pour changer la pierre tombale ou ils ont dit qu’ils viendraient la casser », a expliqué Heydari.

« Ces pressions ne concernaient pas uniquement ma famille », a-t-elle poursuivi. Lorsque les gens de leur village sont venus au cimetière pour commémorer le 40e jour depuis la mort de Javad, beaucoup ont été « arrêtés, battus et on leur a demandé pourquoi ils étaient présents », a-t-elle déclaré.

Lorsque des manifestants ont été tués en Iran, leurs funérailles sont devenues meurtrières

Hiwa Hosseinpouri était à l’étranger lorsqu’il a appris le décès de son frère. Azad Hosseinpouri, 32 ans, a été tué le 17 novembre lors de manifestations antigouvernementales à Mahabad, une ville kurde proche de la frontière irakienne.

« Tous mes cheveux sont devenus blancs à cause du chagrin et de la pression ces derniers mois », a déclaré Hiwa, 31 ans. « J’ai eu de nombreuses crises de panique. Je suis loin et je me sens désespéré.

Azad avait déjà participé activement à des manifestations antigouvernementales, mais Hiwa a déclaré qu’il semblait plus sérieux cette fois-ci – déclarant qu’il était prêt à mourir pour sa liberté. Après son assassinat, la famille de Mahabad a été placée sous surveillance constante de l’État.

« Trois de mes sœurs, mon frère et mon beau-frère ont été convoqués par des agents des renseignements », a déclaré Hiwa. « Ils ont confisqué leurs téléphones portables et leurs passeports. Ils les ont menacés de prison et de mort. Ils leur ont interdit toute activité sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent même pas visiter la tombe de mon frère.

Son père, âgé de 80 ans, a également été convoqué, a-t-il précisé. Depuis, sa mère a subi deux crises cardiaques. Une de ses sœurs est tombée dans une profonde dépression.

« Lorsque vous êtes hors d’Iran et que vous ne pouvez pas être avec votre famille et vos proches et être présent, votre douleur et votre souffrance se multiplient », a déclaré Hiwa. (Le Post n’indique pas où il se trouve par crainte pour sa sécurité.)

Lui et Fatehi aspirent tous deux à rentrer chez eux, mais la peur d’être arrêtés les éloigne.

Fatehi travaille dans des hôpitaux et des maisons de retraite en Allemagne et est particulièrement fière de s’occuper des personnes âgées. « L’un de mes rêves était de prendre soin de mon père dans ses vieux jours et d’être à ses côtés, mais la République islamique m’a empêché de réaliser ce rêve », a déclaré Fatehi, la voix commençant à se briser.

Même si faire pression sur les familles des victimes peut étouffer les manifestations à court terme, estime le chercheur Sepehri Far, cela pourrait avoir des conséquences inattendues pour le régime.