Bien que les cyclistes indiens David Beckham et Ronaldo n’aient pas enflammé la piste avec leur performance lors des qualifications de sprint par équipe masculine au vélodrome de Lee Valley à Londres, leurs prénoms uniques ont créé un peu d’émoi et leur ont attiré beaucoup d’attention dans ce football. -pays fou.

Avec David Beckham, Ronaldo Singh et Y Rojit Singh pourraient gérer un timing de 44,7 pour terminer sixième, juste devant la Jamaïque. L’Australie a dominé le classement avec un record des Jeux de 42,222 alors que quatre équipes se sont qualifiées pour l’étape suivante.

Bien que leur performance ait été bonne pour une équipe venant d’Inde, David Beckham Elkathchoongo et Ronaldo Laitonjam étaient à l’honneur pour leurs prénoms, se faisant invariablement demander si leurs noms étaient réels pour leur ressemblance avec les footballeurs.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait obtenu son nom, David Beckham a déclaré au Games News Network que son père était un grand fan du footballeur anglais David Beckham et l’avait nommé d’après lui.

“C’est parce que mon père était footballeur de rue professionnel. Quand j’étais dans le ventre de ma mère, à l’hôpital, mon père a dit “quand le bébé naîtra, il s’appellera David Beckham”.

“Je suis un grand fan de David Beckham parce que c’était un bon joueur et mon père l’aimait et est un très grand fan de lui.”

Interrogé sur la façon dont son prénom a été reçu en Angleterre, il a répondu: “Quand je suis arrivé à l’aéroport, l’inspecteur de l’aéroport a dit” est-ce vraiment votre nom, David Beckham? Il a dit “tu mens, tu n’es pas David Beckham”. Puis il a vu ma carte d’identité et que je m’appelais David Beckham », a-t-il dit en riant.

On a également demandé à Ronaldo, du nom d’un joueur de football brésilien du nom de Ronaldo De Assis Moreira, mieux connu sous le nom de Ronaldinho, comment il avait obtenu son prénom.

“Mon père était un très grand fan de football du Brésilien Ronaldinho. Quand je suis né en 2002, je pense que mon père a fait un gros pari sur Ronaldo. Il a marqué un but et je viens de sortir, et c’est ainsi que mon père a fait mon nom Ronaldo », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si son nom lui avait apporté de la confiance en tant qu’athlète, il a répondu: «Bien sûr. Ronaldinho et Ronaldo sont les champions. J’ai de la chance de porter ce nom et de suivre mon chemin pour être un champion.

Sur le front de la compétition, David Beckham et Ronaldo ont déclaré que le rythme de la course était trop élevé pour les deux débutants.

« C’était incroyable, c’était ma première course au niveau élite. Je suis si heureux et j’ai donné le meilleur de moi-même. Je travaille dur, je me concentre sur mon rêve et j’avance. Je veux devenir un grand cycliste », a déclaré David Beckham.

Ronaldo a déclaré qu’ils ne pouvaient pas faire de leur mieux car l’un des coureurs était tombé malade. « C’est ma première course dans la catégorie senior. J’étais junior avant, en 2020, puis j’ai gagné les championnats du monde (juniors) et c’était vraiment incroyable. Après ça, c’est ma grande étape en ce moment. Mais l’un des coureurs était tombé malade, nous n’avons donc pas pu faire de notre mieux.

Il a dit qu’il séjournait en Europe depuis longtemps et qu’il avait fait beaucoup de courses avec ces coureurs et qu’il n’était donc pas nerveux.

« Je suis resté longtemps en Europe et j’ai fait beaucoup de courses avec ces pilotes. Je me sens vraiment confiant, alors voyons ce que je peux faire au cours des prochains jours », a-t-il déclaré.

