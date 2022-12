Leurs mères les ont réunis. La perte a cimenté leur lien.

Ce jour-là

Lorsque: 15 décembre 2022

Où: Hamilton Manor dans le canton de Hamilton, NJ

Sneakerhead doux : M. Contreras est un grand collectionneur de baskets, il a donc remplacé les mocassins Gucci offerts par sa mariée par des baskets Air Jordan 1 Retro High OG Chicago “Lost and Found” pour la réception. Il a offert à chacun de ses garçons d’honneur une paire sélectionnée juste pour eux.

Pâtisserie ludique : “Notre décoration de gâteau était très drôle et très nous”, a déclaré Mme Gomez. Il la représentait aux oreilles de Minnie, à cause de son amour pour Disney, tirant M. Contreras par le col loin de jouer à son jeu vidéo préféré : Destiny 2.

Lien culturel : Le couple a incorporé la culture philippine de la mariée avec trois cérémonies. Ils ont eu une cérémonie de pièces de monnaie au cours de laquelle la tante et l’oncle de M. Contreras, Silvia et George Contreras, les parrains et marraines du mariage du couple (une tradition philippine), ont présenté 13 pièces à l’officiant à donner au couple pour représenter le partage des biens du monde par le couple. Ils ont eu une cérémonie du voile, qui signifie l’humilité et la promesse de Dieu d’aider le couple à assumer l’avenir, pour laquelle la mère de M. Contreras a placé le voile sur les épaules des mariés. Ils ont également eu une cérémonie du cordon, où le père du marié, José Contreras, et le beau-père de la mariée, Craig Brownfield, ont lié l’amour du couple en plaçant un lasso en soie sur la tête du couple. événements », a déclaré Mme Gomez.