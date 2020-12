L’un des couples de célébrités les plus admirés, Virat Kohli et Anushka Sharma célèbrent aujourd’hui trois ans de bonheur conjugal. Leur union n’est rien de moins qu’un conte de fées. Les deux se sont accidentellement croisés et Cupidon a frappé peu de temps après. En 2013, ils se sont rencontrés sur les plateaux d’un tournage publicitaire et personne ne savait que c’était le début d’une éternité ensemble. Après le tournage, Virat et Anushka ont commencé à sortir ensemble. Ils ont été suivis par les paparazzi partout et sont rapidement devenus un objet. Ce n’est qu’à leur mariage de rêve en Italie qu’ils ont finalement mis fin aux spéculations. Le couple a échangé ses vœux de mariage en Toscane, en Italie, en 2017 lors d’une cérémonie intime. Affectueusement appelés Virushka, ils sont vraiment un match fait au paradis.

D’écrire des notes remplies d’amour les uns pour les autres et de partir en voyage d’aventure ensemble, Anushka et Virat se sont imposés des objectifs de couple majeurs. Le couple de pouvoir attend maintenant leur premier enfant ensemble, attendu en janvier 2021.

Aujourd’hui à l’occasion du troisième anniversaire de mariage de Virat et Anushka, nous revenons sur certains des moments les plus adorables du couple:

Celui quand ils avaient trois ans

Internet mettra beaucoup de temps à se remettre de cet adorable post. En outre, la publication d’Anushka et Virat annonçant la nouvelle de la grossesse est la publication la plus appréciée des médias sociaux de 2020.

Sentiment de gratitude

Virat a partagé la plus belle photo pour souhaiter son amour à sa femme pour leur anniversaire de mariage l’année dernière. En partageant la photo monochromatique invisible, il a écrit: «En réalité, il n’y a que de l’amour et rien d’autre. Et quand Dieu te bénit avec la personne qui te fait réaliser que chaque jour, tu n’as qu’un seul sentiment, la gratitude️ »

Scellé avec un baiser

Anushka ne voulait pas rater une chance d’être avec son mari alors qu’il se rendait aux Émirats arabes unis pour IPL. Anushka a célébré l’anniversaire du skipper indien et a terminé les célébrations par un baiser.

Vraiment béni

Anushka a choisi la note la plus douce pour lui souhaiter la meilleure moitié pour leur deuxième anniversaire de mariage. Elle a écrit: «Aimer une autre personne, c’est voir le visage de Dieu» -Victor Hugo

Le truc avec l’amour, c’est que ce n’est pas seulement un sentiment, c’est bien plus que ça. C’est un guide, une hélice, un chemin vers la vérité absolue. Et je suis béni, vraiment, entièrement béni, de l’avoir trouvé.

Avant le coucher du soleil

L’une des photos les plus appréciées d’Instagram en octobre était le superbe couple partageant un moment juste avant le coucher du soleil. Virat et Anushka ont pris le temps de passer une belle soirée à Dubaï.

Joyeux anniversaire Virat Kohli et Anushka Sharma!