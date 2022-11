Leurs lagons languissent, les précieuses zones humides espagnoles s’assèchent

PARC NATIONAL DE DOÑANA, Espagne (AP) – Des flamants roses, des hérons et des poissons remplissaient autrefois une lagune d’eau douce dans le sud de l’Espagne. Aujourd’hui, c’est une tache brune fétide. Le murmure du vent dans l’herbe est un triste substitut à la cacophonie des oiseaux migrateurs.

La biologiste Carmen Díaz marche sur de la boue craquelée. La lagune au cœur de la réserve naturelle espagnole de Doñana est une flaque d’eau. Le parc appelé “le joyau de la couronne d’Espagne” est peut-être en train de mourir.

L’agriculture et le tourisme avaient déjà drainé l’aquifère alimentant Doñana. Ensuite, le changement climatique a frappé l’Espagne avec des températures record et une sécheresse prolongée cette année. La disparition de la lagune Santa Olalla de Doñana en août fait craindre à Díaz, 66 ans, que l’écosystème qu’elle étudie depuis quatre décennies ait disparu pour de bon.

“Voir ce dernier morceau d’eau me fait penser que tout le parc est sec”, a déclaré Díaz.

La lagune Santa Olalla de Doñana était la plus grande des quelques lagunes qui maintenaient de l’eau toute l’année, fournissant un réservoir d’été de plantes et d’animaux aquatiques.

Assis sur un estuaire où le fleuve Guadalquivir rencontre l’océan Atlantique, Doñana couvre 74 000 hectares (182 000 acres). La réserve a été fondée dans les années 1960 avec l’aide du groupe environnemental WWF. Site du patrimoine mondial de l’UNESCO et réserve de biosphère, Doñana est un site d’hivernage pour un demi-million d’oiseaux aquatiques et une escale pour des millions d’autres oiseaux qui migrent d’Afrique vers l’Europe du Nord. Abritant cinq espèces d’oiseaux menacées, dont l’aigle impérial espagnol en voie de disparition, Doñana abrite également un centre d’élevage et de sauvetage pour le lynx ibérique en voie de disparition.

« La solution aurait dû venir il y a au moins 20 ans mais rien n’a été fait. L’environnement perd toujours face à l’économie », a déclaré Díaz, chercheur au Conseil national de la recherche espagnol. “Doñana a été le joyau de la couronne d’Espagne car c’est un parc emblématique, et nous le laissons filer.”

Doñana englobe deux grands écosystèmes. Outre les dunes boisées, il y a des marais le long du Guadalquivir.

Les galions espagnols rapportaient autrefois de l’argent des colonies américaines espagnoles ici en amont de Séville. Ensuite, des scientifiques et des défenseurs de l’environnement sont venus du monde entier. Maintenant, Doñana est une étude de cas sur la façon dont les humains détruisent les ressources naturelles.

Huit couples d’aigles impériaux n’ont produit que deux poussins en 2022, a déclaré Carlos Dávila, qui travaille à Doñana pour le groupe environnemental SEO Birdlife.

“Ce fut une année désastreuse pour l’aigle impérial”, a-t-il déclaré.

Lorsque l’aquifère de Doñana se remplit de pluie, des lagons émergent dans les dépressions d’hirondelle entre les dunes, créant des refuges pour les tortues, les grenouilles et les plantes aquatiques. Du haut d’une dune à l’intérieur de la réserve, la vue à 360 degrés sur les arbres bas et le sable n’est interrompue que par une masse serrée de bâtiments que l’on voit lorsque l’on se tourne vers l’Atlantique.

Ils se trouvent à Matalascañas, un ancien village de pêcheurs qui s’est transformé en station balnéaire, avec des hôtels, des piscines et un parcours de golf aujourd’hui disparu. L’eau de Matalascañas provient de puits qui puisent dans l’aquifère. La Cour européenne de justice a cité Matalascañas comme responsable de l’assèchement de certaines des lagunes autrefois permanentes de Doñana. Le gouvernement espagnol a approuvé un plan visant à rediriger l’eau d’une autre région pour approvisionner Matalascañas.

“Le plus gros problème est que ce développement puise dans l’aquifère en utilisant des puits très proches des lagunes”, a déclaré Díaz. “Cela forme un cône de dépression qui blesse les lagons les plus proches, qui sont les meilleurs, car ce sont les plus grands.”

A deux heures de route au sud de Séville, on entre dans Huelva, une province rurale comprenant la réserve de Doñana. Comme d’autres régions proches de la côte espagnole, Huelva a travaillé dur pour devenir l’une des principales régions agricoles d’Europe. Les fraises, les framboises, les myrtilles et les mûres ont remplacé les olives, les céréales et les pommes de terre dans les années 1980. Les clients européens paient beaucoup plus pour les baies, mais la récolte a besoin de beaucoup plus d’eau que les olives.

En 2004, les autorités ont divisé les terres agricoles en zones éligibles à l’irrigation et en zones qui ne pouvaient faire pousser que des cultures avec l’eau de pluie. Mais avec l’essor du commerce des baies, certains agriculteurs dont les terres étaient exclues des zones d’irrigation ont tout de même creusé des puits. Selon le WWF, il existe entre 1 000 et 2 000 puits illégaux utilisés pour irriguer quelque 2 000 hectares (4 900 acres) de baies à l’extérieur de la réserve.

À l’extérieur des limites de la réserve, des panneaux routiers avertissent les conducteurs d’être à l’affût des lynx. Les serres contiennent principalement des baies.

“Peut-être que 50 % des (dommages causés au parc) sont dus à la sécheresse et au manque de pluie, mais les 50 % restants sont à blâmer pour le manque de gouvernance dans la région, la coupure des affluents et les puits illégaux”, Felipe Fuentelsaz du WWF a déclaré à l’AP.

Les autorités ont réussi à fermer plus de 400 puits et à acheter des terres agricoles pour enlever les cultures, mais loin de se décourager, de nombreux agriculteurs poussent les autorités à reclasser leur terrain comme irrigable.

Un groupe représente 1 500 agriculteurs qui estiment avoir été injustement exclus des plans d’irrigation de 2004. Le porte-parole Julio Díaz a déclaré que de nombreuses familles ont le droit à l’eau et devraient pouvoir l’utiliser.

“Ce que nous allons faire, c’est veiller à ce que ces agriculteurs récupèrent leurs droits historiques, qu’ils avaient auparavant”, a déclaré Díaz. “Rien ne sera augmenté, mais nous devons récupérer ce qu’ils avaient autrefois.”

Le gouvernement central espagnol craint que l’augmentation de l’utilisation de l’eau ne lui vaille une lourde amende de la part de l’Union européenne.

Le gouvernement prévoit de rediriger l’eau des rivières qui se trouvent plus à l’ouest vers Doñana pour soulager la pression sur l’aquifère. Le groupe représenté par Julio Díaz veut que l’eau vienne à eux. Mais d’autres agriculteurs qui ont utilisé des puits légaux sur des terres déclarées irrigables disent que ce n’est pas si rapide.

Manuel Delgado, porte-parole de 300 agriculteurs de la ville d’Almonte, a déclaré que son groupe estime que toute nouvelle eau devrait aller aux agriculteurs qui ont déjà des droits sur l’eau, afin qu’ils puissent fermer leurs puits légaux et protéger l’aquifère.

“S’il y a de nouveaux terrains déclarés éligibles à l’irrigation, nous ne pourrons pas remplacer les puits légaux par l’eau de surface”, a-t-il déclaré. « Il n’y aura pas d’eau pour tout le monde.

