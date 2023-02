Leurs entreprises auront du mal à gagner de l’argent dans 10 ans

Un grand nombre de PDG du monde entier pensent que leur entreprise est en difficulté – et ils semblent prêts à faire quelque chose pour y remédier.

Près de 2 000 PDG récemment interrogés par un cabinet d’expertise comptable et de conseil PwC affirme que leur entreprise ne sera pas “économiquement viable” au cours de la prochaine décennie, sans changer sa trajectoire actuelle. Cela représente près de 40 % du nombre total de PDG interrogés dans 105 pays pour l’enquête annuelle de PwC. enquête mondiale auprès des PDG.

Ils sont inquiets pour une foule de raisons. Plus de la moitié des PDG interrogés ont cité les changements dans la demande des consommateurs, les changements réglementaires et les pénuries de main-d’œuvre comme des défis pour leur rentabilité au cours des 10 prochaines années.

Quarante-neuf pour cent craignent que des technologies telles que l’intelligence artificielle ne réduisent leurs bénéfices, 43 % ont déclaré que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement continueront d’être une menace et près d’un tiers s’inquiètent de l’entrée de concurrents d’industries extérieures dans leur domaine.

Le rapport de PwC a cité “le changement climatique, les perturbations technologiques, les changements démographiques, un monde en fracture et l’instabilité sociale” comme des “mégatendances” supplémentaires qui pourraient remodeler les entreprises dans les années à venir.

Les PDG américains étaient les plus optimistes quant à leurs modèles commerciaux à long terme, tandis que les chefs d’entreprise au Japon et en Chine étaient les moins optimistes. Et malgré les inquiétudes, la plupart des chefs d’entreprise interrogés – 60% – ne prévoient aucun licenciement, du moins au cours des 12 prochains mois.

Cependant, la prescription du rapport pour les PDG inquiets n’est peut-être pas de bon augure pour certains travailleurs.

Dans le rapport, les auteurs recommandent aux chefs d’entreprise de commencer à faire des choix plus audacieux concernant l’orientation à long terme de leur entreprise. Ils ont souligné Philips, la multinationale néerlandaise qui s’est réinventée en tant qu’entreprise de technologie de la santé dans les années 2010 après s’être concentrée sur les produits d’éclairage depuis 1891.

Philips scindée en deux sociétés pour que ce changement se produise, en se débarrassant de sa division d’éclairage dans un introduction en bourse en 2016. La décision, bien que drastique, a fonctionné – sortant l’entreprise d’une ornière importante à l’époque. (Son stock a plongé plus récemment, suite à une grand rappel d’appareil.)

Les PDG interrogés ont déclaré vouloir prendre des décisions aussi audacieuses, mais ne les priorisent pas pour le moment.

La majorité a déclaré que dans leur monde idéal, ils passeraient 57 % de leur temps de travail à trouver comment répondre aux demandes futures. Au lieu de cela, la gestion des performances actuelles de leurs entreprises prend la majeure partie de leur temps, ont-ils déclaré.

