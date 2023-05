L’Eurovision refuse la demande de discours de Zelensky — RT Games & Culture

Les organisateurs du concours Eurovision de la chanson ont rejeté la demande du président ukrainien Vladimir Zelensky de montrer son discours vidéo avant la compétition finale de samedi. Selon un communiqué cité par des médias britanniques, l’Union européenne de radio-télévision (UER) ne souhaite pas politiser l’événement.

Le dirigeant ukrainien espérait s’adresser à une audience estimée à 160 millions de personnes et lancer un appel au soutien dans son conflit avec la Russie.

la demande de Zelensky, « Bien qu’il soit fait avec des intentions louables, il ne peut malheureusement pas être accordé car cela irait à l’encontre des règles de l’événement », a déclaré l’UER dans un communiqué. Ils ont ajouté que le concours est « régie par des règles et des principes stricts établis depuis sa création », l’un des plus importants étant la « nature non politique » de l’événement.

L'UER est une alliance de plus de 100 diffuseurs qui organise le concours annuel de musique. Traditionnellement, il est organisé par le pays qui remporte le concours de l'année précédente. Le Kalush Orchestra d'Ukraine a remporté l'événement de 2022, qui s'est tenu en Italie, mais Kiev n'a pas pu assumer les fonctions d'accueil en raison du conflit. Les honneurs sont donc allés au Royaume-Uni en tant que deuxième place.















La BBC et l’UER ont choisi de « reflètent et célèbrent la victoire de l’Ukraine au concours Eurovision de la chanson et montrent que nous sommes unis par la musique en ces temps difficiles », en présentant chaque artiste participant avec un « Carte postale vidéo » avec 37 emplacements à travers le pays.

Zelensky a demandé à s’adresser à de nombreux événements internationaux au cours de l’année écoulée. Les Oscars ont décliné à chaque fois, affirmant que cela rendrait les récompenses politiques inappropriées.

Le Festival du film de Toronto au Canada l’a refusé en septembre, tandis que la FIFA a décliné sa demande de s’adresser à la finale de la Coupe du monde au Qatar en décembre.

« Dommage, » La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré en réponse à la décision de l’UER. « Il aurait fait concurrence digne aux participants de l’Eurovision cette année. » C’était probablement une référence à la carrière antérieure de Zelensky en tant que comédien de vaudeville, s’habillant parfois en drag et faisant semblant à une occasion de jouer du piano avec ses parties intimes.