L’Eurovision m’a rendu célèbre du jour au lendemain et c’était un rêve devenu réalité – voici pourquoi j’ai QUITTÉ la célébrité

La star d’EUROSVISION Jay Aston a expliqué comment le Concours de la chanson a changé sa vie.

Le chanteur, 62 ans, a remporté le concours en 1981 dans le cadre de Bucks Fizz.

Bucks Fizz, composé de Bobby G, Cheryl Baker, Mike Nolan et Jay Aston, s’est classé premier pour le Royaume-Uni avec leur chanson Making Your Mind Up.

Après leur énorme victoire, le groupe a continué à faire des choses incroyables ensemble, mais en 1985, elle a décidé que ça suffisait.

S’adressant à Sky Bingo, Jay a déclaré: « Après quelques années, vous commencez à vous fatiguer et malheureusement, il y avait deux camps dans le groupe, et c’est la friction dans le groupe qui a vraiment commencé à se manifester, et c’est en partie pourquoi Je suis parti – j’ai été l’un des premiers à partir.

Réfléchissant à ce qu’ils ont fait en tant que groupe, Jay a ajouté: « Ce fut un tourbillon de deux ans, nous étions dans et hors des aéroports et des hôtels, des émissions de télévision, des studios d’enregistrement, des séances photo, des séances de magazines, des interviews, et même quand nous sommes allés dans nos chambres, la nuit, nous continuions à prendre des entretiens par téléphone.

« Nous sommes allés plusieurs fois en Amérique du Sud, en Australie, aux Philippines, au Japon et dans toute l’Europe.

«Le seul endroit que nous n’avons jamais conquis ou avec lequel nous n’avons jamais conclu d’accords était l’Amérique du Nord, ce qui était vraiment dommage, mais nous avons en quelque sorte fait tout le reste.

« C’était incroyable, nous avons fait le tour du monde en première classe, une belle place avec du champagne, de belles voitures et de beaux hôtels – c’était un rêve devenu réalité. »

Se souvenant du moment où ils ont remporté l’Eurovision, Jay a expliqué : « Il y avait beaucoup de champagne consommé, mais après avoir gagné, nous sommes entrés dans cette immense salle et il y avait des centaines de photographes et c’était juste flash, flash, flash – c’était absolument fou.

« C’était ce moment où nous avons en quelque sorte réalisé que nous avions gagné et que nos vies avaient changé, et cette petite chanson de trois minutes, ça a tout changé, et c’était un peu écrasant. »

Alors que Jay était dans le groupe Bucks Fizz, 12 singles sont entrés dans le top 40 britannique, mais ils se sont séparés en 1985.

En 2004, Jay, Mike et Cheryl se sont réunis pour former le spin-off The Fizz, Bobby les a rejoints en 2015, mais est parti trois ans plus tard.

Au fil des ans, ils ont sorti quatre albums, dont trois sont entrés dans les charts.

Plus récemment, ils ont sorti Everything Under the Sun l’année dernière.

