L’Eurovision annonce que les téléspectateurs du reste du monde pourront voter lors du concours de l’année prochaine | Actualités Ents & Arts

Les organisateurs du concours Eurovision de la chanson ont annoncé des changements majeurs au système de vote avant le concours de l’année prochaine.

Liverpool accueillera le spectaclela grande finale ayant lieu le 13 mai.

L’Union européenne de radiodiffusion (UER) a déclaré mardi que seuls les votes des téléspectateurs détermineront quels pays se qualifieront à partir de la phase des demi-finales.

D’autres changements incluent la possibilité pour les téléspectateurs des pays non participants de voter en ligne – et le grand résultat final étant décidé en combinant les votes du jury et du public mondial.

Martin Osterdahl, le Eurovision Le superviseur exécutif du Song Contest a déclaré que cette décision “donnerait plus de pouvoir au public” après 67 ans de représentations.

Il a ajouté: “En 2023, seuls les téléspectateurs du concours Eurovision de la chanson décideront quels pays se rendront à la grande finale et, reflétant l’impact mondial de l’événement, tous ceux qui regardent l’émission, où qu’ils vivent dans le monde, peuvent voter pour leur favori. Chansons.

“En impliquant également des jurys de professionnels de la musique pour décider du résultat final, toutes les chansons de la grande finale peuvent être évaluées sur les critères les plus larges possibles.

“Nous pouvons également maintenir la tradition de voyager à travers l’Europe et l’Australie pour collecter des points et assurer une séquence de vote passionnante avec le gagnant révélé uniquement à la toute fin de l’émission.”

Les votes en ligne des pays qui ne participent pas à l’Eurovision seront convertis en points qui auront le même poids qu’un pays participant aux demi-finales et à la grande finale.

Image:

Liverpool Arena accueillera le concours de l’année prochaine



Liverpool a été annoncé le mois dernier comme hôte de l’année prochaine.

Bien que Ukrainel’Orchestre de Kalush a remporté le concours de cette annéeles organisateurs ont jugé qu’il serait dangereux que l’événement ait lieu dans le pays déchiré par la guerre en raison de la russe invasion.

Le Britannique Sam Ryder est arrivé deuxième, la BBC intervenant pour proposer d’héberger le concours à la place.