L’Europe voit un contrecoup contre le coût de la transition verte

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – L’Europe a fait de grandes et audacieuses promesses de réduire les émissions de carbone pour ralentir le réchauffement climatique, mais maintenant la facture arrive à échéance, et les gouvernements commencent à clignoter au prix – politique et économique – nécessaire pour alimenter la grande transition loin des combustibles fossiles et vers les énergies renouvelables. Une fois que les objectifs lointains deviennent plus réels, alors que l’Europe se débat pour savoir comment dire aux Allemands quelles voitures ils peuvent conduire, aux Italiens quels poêles sont acceptables, aux mineurs polonais pourquoi ils doivent abandonner le charbon et aux Britanniques pourquoi ils ne peuvent pas continuer à exploiter l’énorme réserves de pétrole et de gaz.

La Grande-Bretagne et l’Union européenne se sont engagées à atteindre le « zéro net » d’ici 2050, avec des réductions importantes d’ici 2030. Mais dans toute l’Europe – où cet été a provoqué des vagues de chaleur brutales et des incendies qui ont fait rage dans la région méditerranéenne – une réaction violente mijote contre certains des les objectifs verts les plus ambitieux au monde.

La semaine dernière, le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est rendu en Écosse pour annoncer avec éclat sa décision d’ouvrir la mer du Nord à davantage de forages pétroliers et gaziers.

Cela a fait que le manoir privé de Sunak dans la campagne du Yorkshire a été drapé d’un «tissu noir de pétrole» par des militants de Greenpeace qui ont averti que son plan de «maximisation» des réserves de combustibles fossiles pourrait détruire les chances de la Grande-Bretagne de respecter ses engagements en matière d’émissions et risquer de faire basculer le climat dans un danger zone.

Des militants du climat drapent la maison du Premier ministre britannique d’un tissu « noir pétrole »

Le pari de Sunak de s’engager dans davantage de forages nationaux a été inspiré en partie par les résultats d’une élection parlementaire unique dans la banlieue de Londres – pour le siège que l’ancien Premier ministre Boris Johnson a abandonné lorsqu’il a quitté la Chambre des communes. Là, les électeurs ont signalé qu’ils étaient opposés aux redevances de pollution ordonnées par le maire de Londres Sadiq Khan, du parti travailliste d’opposition, pour limiter le nombre de voitures à essence autorisées dans le centre-ville.

L’UE aussi s’est battue pour les voitures.

L’automne dernier, le bloc des 27 nations est parvenu à un accord politique de premier plan au niveau mondial pour mettre effectivement fin à la vente de voitures non électriques d’ici 2035. Mais cette année, un groupe de pays a cherché à édulcorer les règles.

La réglementation est restée en grande partie intacte, bien que l’Allemagne ait obtenu une exception pour les véhicules conventionnels qui fonctionneraient avec des carburants électroniques neutres en carbone. Ces carburants ne sont pas encore économiquement viables pour une utilisation de masse.

Mais cette poussée a suggéré le mécontentement croissant des dirigeants et des travailleurs de l’industrie automobile à travers le continent face à un passage total aux véhicules électriques et à la fin des voitures utilisant des moteurs à combustion interne – dont la production est liée à des dizaines de milliers d’emplois en Allemagne, en Italie et au-delà. .

Alors que le monde bout, le contrecoup de l’action climatique gagne en force

L’Italie et d’autres pays de l’UE visent également les réglementations « Euro 7 » qui, d’ici 2025, visent à réduire les émissions de gaz d’échappement des véhicules.

« L’Italie, avec la France, la République tchèque, la Roumanie, le Portugal, la Slovaquie, la Bulgarie, la Pologne et la Hongrie, ont les chiffres pour bloquer ce saut dans le noir », a déclaré le ministre italien des Transports, Matteo Salvini, lors d’une conférence des concessionnaires automobiles en mai à Vérone. « Nous sommes maintenant une minorité de blocage, nous voulons devenir une majorité. »

Malgré ces affirmations, les analystes affirment que revenir en arrière sur les règles européennes déjà convenues reste un long plan. Mais les nouveaux accords sont plus vulnérables.

Lors d’un discours sur la relance de l’industrie française, le président Emmanuel Macron a appelé en mai à « une pause réglementaire européenne ».

« Nous avons déjà adopté de nombreuses réglementations environnementales au niveau européen, plus que d’autres pays », a déclaré Macron. « Maintenant, nous devrions les mettre en œuvre, et non apporter de nouveaux changements aux règles, sinon nous allons perdre tous nos [industrial] joueurs. »

Quand chaque jour quelque part est un record climatique

Macron a déclaré que l’Europe faisait sa part et était « en avance sur les Américains, les Chinois et sur toute autre puissance dans le monde ».

L’UE a réduit ses émissions par habitant de 29 % depuis 1990, mais il reste encore beaucoup à faire. Dans l’ensemble, les principaux émetteurs sont aujourd’hui la Chine, les États-Unis, l’UE, l’Inde, la Russie et le Japon. La notion dominante de justice climatique suggère que les pays riches qui ont développé leur économie tout en crachant du carbone pendant un siècle doivent faire plus que les pays plus pauvres et moins développés qui sont historiquement moins responsables du changement climatique.

Les enquêtes montrent un fort soutien à la réduction des émissions en Grande-Bretagne et en Europe. Mais le zèle s’atténue lorsque les sondeurs posent des questions plus détaillées sur la volonté des gens de changer leur mode de vie ou de dépenser beaucoup d’argent.

Simone Tagliapietra, un chercheur principal du groupe de réflexion bruxellois Bruegel, a souligné le nouveau gouvernement de droite du Premier ministre italien Giorgia Meloni, qui repousse les normes d’efficacité à l’échelle du bloc qui pourraient nécessiter une rénovation massive des bâtiments à travers l’Europe.

« Meloni et d’autres disent : ‘Regardez, pourquoi devrions-nous forcer nos citoyens à moderniser leurs bâtiments ? Nous ne pouvons pas imposer cela aux gens ordinaires », a déclaré Tagliapietra.

Il a déclaré: «C’est le genre de recul que vous voyez lorsque la politique climatique entre vraiment dans la vie quotidienne des gens. Et cela peut être assez réussi.

L’Italienne Giorgia Meloni, star montante d’extrême droite, est la bienvenue à la Maison Blanche

Meloni – qui émerge rapidement comme un phare de la droite européenne – a suivi une ligne prudente en matière d’environnement.

Elle a astucieusement esquivé l’étiquette toxique de « négationniste du climat » – plaidant plutôt pour des solutions « pragmatiques » qui ne font pas s’effondrer les économies européennes.

(Ses partenaires de l’alliance en Italie ont été beaucoup moins prudents. « Je ne sais pas dans quelle mesure le changement climatique est d’origine humaine et dans quelle mesure il est dû à la [natural] changement climatique », a déclaré son ministre de l’environnement, Gilberto Pichetto Fratin, au journal britannique Sky News la semaine dernière.)

Le Premier ministre britannique prend également soin de qualifier sa nouvelle politique pétrolière en mer du Nord de « proportionnée et pragmatique ».

Alors que le Royaume-Uni s’éloigne des combustibles fossiles – vers l’énergie éolienne, solaire et nucléaire, ce qu’il fait à un rythme soutenu – il aura encore besoin de pétrole et de gaz pour les décennies à venir.

Alors pourquoi acheter du pétrole étranger, demande Sunak, qui dit qu’il est toujours déterminé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Pour équilibrer son jeu pétrolier et gazier, il a également annoncé des paris d’un milliard de dollars sur la technologie de capture du carbone.

Mais l’aile droite du Parti conservateur de Sunak est remplie de sceptiques du climat, qui soutiennent qu’un monde plus chaud ne sera pas si mauvais pour la Grande-Bretagne humide et nuageuse. Ils se moquent des militants du climat en les qualifiant d' »éco-réveillés » et avertissent que les coûts de la transition vers le zéro net sont trop élevés, en particulier lorsque les principaux pollueurs comme la Chine et la Russie ne suivent pas l’exemple de l’Occident.

David Frost, ancien ministre du gouvernement et négociateur en chef du Brexit, a déclaré le mois dernier à la Chambre des lords que la hausse des températures « sera probablement bénéfique » pour la Grande-Bretagne, car plus de personnes au Royaume-Uni meurent de froid que de chaleur.

Frost a déclaré que plutôt que de dépenser des milliards en énergies renouvelables, le Royaume-Uni devrait s’adapter au réchauffement climatique, « afin que nous puissions nous adapter aux conséquences parfaitement gérables de la lente augmentation des températures à mesure qu’elles émergent ».

« Nous devons mettre de côté l’ambiance actuelle d’hystérie et essayer d’évaluer les choix de manière logique », a-t-il déclaré.

L’appel au ralenti de Frost s’oppose à une série vertigineuse de vagues de chaleur record en Europe, aux États-Unis et en Asie, ainsi qu’à la diminution de la glace de mer aux pôles et aux températures océaniques des bains à remous.

Le chef de l’ONU, António Guterres, a plaidé pour une action radicale immédiate contre le changement climatique, affirmant que les températures record de juillet montrent que la planète est passée du réchauffement climatique à une « ère d’ébullition mondiale ». Il a supplié les gouvernements de ne pas reculer.

« Les dirigeants doivent diriger. Plus d’hésitation. Plus d’excuses. Plus besoin d’attendre que les autres agissent en premier », a déclaré António Guterres.

Mais sur le terrain, les Européens pensent aux coûts.

Aux Pays-Bas, les agriculteurs néerlandais ont organisé des grèves contre les appels du gouvernement à réduire considérablement les têtes de bétail et à vendre des terres pour aider le pays à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d’azote et d’ammoniac d’ici 2030.

Cela se produit alors que les Néerlandais ressentent l’impact de la politique climatique de manière profondément personnelle, y compris les réductions de la vitesse sur les autoroutes et les nouveaux permis de construire pour atteindre les objectifs climatiques.

« Nous n’allons plus le supporter », a déclaré Jos Ubels, un jeune éleveur de bétail néerlandais et vice-président de la Farmers Defence Force, un groupe formé pour promouvoir les droits des agriculteurs.

« Nous devrions enseigner aux pays qui polluent le plus – les pays les plus pauvres – les moyens de réduire les émissions », a déclaré Ubels.

« Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un petit pays comme les Pays-Bas fasse une telle différence », a-t-il déclaré. « Ici, c’est devenu une sorte de blague, la façon dont ils continuent d’utiliser les essais et les erreurs, et ne savent pas si cela aide vraiment. »

Faiola a rapporté de Rome. Beatriz Rios à Bruxelles a contribué à ce rapport.