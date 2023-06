L’Europe veut une nouvelle relation mais se méfie des représailles

L’Europe trace une nouvelle voie pour ses relations avec la Chine, mais les responsables de la région disent se méfier du risque de représailles s’ils se trompent.

Il y a eu un élan croissant derrière l’idée de réduire les risques de la Chine. Lors d’une réunion du G7 fin mai, les États-Unis et l’Europe ont convenu de réduire leur dépendance à l’égard de Pékin, plutôt que de couper complètement leurs liens.

Les États-Unis sont devenus de plus en plus bruyants au sujet de la menace de la Chine pour la sécurité nationale ces dernières années. Les décideurs européens, quant à eux, ont adopté une approche plus prudente, conscients de l’importance du marché chinois pour ses entreprises nationales.

Un haut diplomate de l’UE, qui participe aux négociations entre les 27 capitales de l’UE mais ne voulait pas être nommé en raison de la nature sensible de la question, a déclaré à CNBC qu’il était « certainement » conscient que la Chine pourrait riposter. « Mais c’est exactement pourquoi nous devons en discuter », a déclaré le même diplomate.

Un autre responsable anonyme, qui travaille à l’UE pour l’une des plus grandes économies européennes, a également déclaré: « Vous aurez toujours des pays qui auront peur de ceci ou de cela, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas le faire. »