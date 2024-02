L’Europe veut être militairement autonome. Est-ce trop peu, trop tard ?

Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz a inauguré cette semaine les travaux de construction d’une nouvelle usine de munitions, il a célébré une initiative qui devrait permettre au pays de restaurer son arsenal d’obus d’artillerie presque entièrement épuisé.

Mais bien qu’il ait présenté cette première tentative comme une nouvelle réponse allemande à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a commencé il y a deux ans ce mois-ci, cela rappelle également la lenteur de la réaction européenne. Il faudra un an avant que la nouvelle usine soit capable de produire 50 000 cartouches par an, avec l’espoir de doubler ce chiffre en 2026.

C’est trop peu et trop tard pour aider l’Ukraine à un moment où elle en a le plus besoin, et au moment même où le programme d’aide de Washington risque de faiblir. Et il est sans doute tard pour l’Europe dans son ensemble, car les dirigeants avertissent que le président russe Vladimir V. Poutine, s’il réussit à prendre et à conserver ne serait-ce qu’une partie de l’Ukraine, pourrait tenter de mettre à l’épreuve l’engagement de l’OTAN à défendre chaque centimètre carré de son territoire dans le futur. années à venir.

Ces réalités, ainsi que les nouveaux doutes sur la stratégie à long terme de l’Ukraine, joueront tous dans les débats entre ses alliés cette semaine, d’abord parmi les ministres de la Défense de l’OTAN réunis à Bruxelles mercredi et jeudi, puis à l’ouverture de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité.