L’Europe va développer une capsule spatiale commerciale

Par Jonathan Amos

Correspondant scientifique

Légende, Artwork : les entreprises européennes ont déjà des concepts qui pourraient figurer dans le concours des capsules

il y a 7 heures

Une capsule robotique destinée à transporter des marchandises vers et depuis la Station spatiale internationale doit être développée dans le cadre d’un concours organisé par l’Agence spatiale européenne.

On prévoit que le véhicule effectuera son voyage inaugural en 2028.

Cette initiative marque un changement majeur dans la manière dont Esa gère traditionnellement ses projets.

Le gagnant du concours recevra un financement et un soutien technique de la part de l’agence, mais celle-ci devra exploiter la capsule sur une base commerciale.

Elle devra financer en partie le développement puis « vendre » le « service » de réapprovisionnement à l’Esa, qui deviendra le « client phare ».

Si l’entreprise réussit, il pourrait être demandé à l’entreprise à l’origine de la nouvelle capsule de la moderniser afin qu’elle puisse également transporter les astronautes de l’Esa en orbite, toujours sur la base d’un service sous contrat commercial.

“Nous concevrons [the capsule] d’une manière qui ne constitue pas une impasse, ce qui signifie qu’il est ouvert et peut évoluer à l’avenir vers un véhicule d’équipage, si les États membres décident de le faire”, a déclaré le directeur général de l’Esa, Josef Aschbacher.

“À terme, cela pourrait aussi évoluer [to go to] d’autres destinations, peut-être vers la Lune”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Une équipe de tigres était en cours de constitution au sein de l’agence avec un budget initial de 75 millions d’euros (65 millions de livres sterling) pour lancer la compétition, a ajouté le DG.

L’idée a été soutenue avec enthousiasme par les États membres de l’ESA lors d’un sommet à Séville, en Espagne, lundi.

Légende, La Nasa achète désormais ses besoins en transport auprès de SpaceX

Le modèle d’approvisionnement concurrentiel a extrêmement bien fonctionné pour l’agence spatiale américaine.

La Nasa possédait et exploitait tous ses véhicules spatiaux. Mais lorsque les célèbres navettes spatiales ont été retirées, elle a plutôt choisi de commencer à recruter de nouveaux fournisseurs, en leur proposant des contrats à prix fixe et en les encourageant à progresser dans les paiements d’étape.

C’est ainsi qu’est née la société SpaceX de l’entrepreneur Elon Musk. Son entreprise californienne est depuis devenue le principal fournisseur de services de transport spatial de la Nasa. L’agence américaine achète des sièges dans des capsules SpaceX pour transporter ses astronautes vers et depuis l’ISS, et engage des fusées SpaceX pour envoyer des missions scientifiques bien au-delà de la Terre.

Le concours Esa tentera de reproduire ce modèle qui, dans le domaine des transports, a permis à la Nasa d’accéder à des technologies spatiales plus rapides, plus innovantes et moins coûteuses.

Anna Christmann, une politicienne verte dirigeant la politique aérospatiale du gouvernement allemand et présidente du sommet de Séville, a déclaré qu’Esa traversait un changement de paradigme.

“L’argent public est nécessaire pour lancer ce genre de compétitions, mais cela incite ensuite les investisseurs à investir par l’intermédiaire d’entreprises privées”, a-t-elle commenté.

“Lorsque nous comparons les budgets spatiaux, l’Europe n’est pas si différente des autres du côté public. La plus grande différence se situe du côté privé de l’investissement, et c’est ce que nous voulons changer.”

Source des images, ESA/CNES/ARIANESPACE/JM GUILLON Légende, Ariane 6 est encore à plusieurs mois de ses débuts

Les États membres de l’ESA se sont également engagés à Séville à utiliser cette approche pour l’acquisition de fusées à long terme.

Aujourd’hui, les lanceurs européens sont en crise. Le nouveau véhicule lourd Ariane-6 a des années de retard et la fusée de transport moyen Vega-C est hors d’usage en raison de pannes récentes.

Les États membres de l’ESA ont pris des mesures, à un coût considérable, pour tenter de remettre ces projets sur les rails, mais il est reconnu que le malaise actuel ne doit pas se reproduire dans les décennies à venir.

À cette fin, l’industrie européenne sera également mise au défi de fournir des fusées de nouvelle génération sur le modèle des services, limitant ainsi la responsabilité des contribuables européens, à qui il a été demandé de puiser profondément pour subventionner le matériel actuel.

Ariane-6, par exemple, recevra jusqu’à 340 millions d’euros (295 millions de livres sterling) par an en paiements de soutien pendant la première phase de son exploitation.

“Les 22 États membres de l’Esa ont convenu que nous devions changer la manière dont nous achetons les lanceurs du futur”, a déclaré le Dr Aschbacher.

La réunion de Séville a également pris des décisions qui permettront aux satellites de jouer un rôle plus important pour aider les pays européens à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette. Un bon exemple est l’utilisation des données spatiales pour acheminer les avions plus efficacement afin qu’ils contribuent moins aux gaz à effet de serre.

Par ailleurs, l’Esa a ouvert sa Charte Zéro Débris aux signataires. Cela encourage toutes les personnes opérant dans l’espace à ne laisser derrière elles aucun matériel susceptible d’entrer en collision avec les missions opérationnelles.

Le Royaume-Uni, l’un des quatre grands pays de l’ESA, introduira au début de l’année prochaine un nouveau cadre réglementaire visant à promouvoir les bons comportements et à favoriser un marché pour les services permettant d’éliminer les déchets de l’orbite.

“Nous voulons récompenser les opérateurs qui se conforment”, a déclaré le ministre britannique des Sciences, George Freeman.

“Si vous rapportez ce que vous avez installé, si vous effectuez des travaux d’entretien en vol et ne contribuez pas aux débris spatiaux, nous allons vous offrir des licences plus rapides, une meilleure assurance et un accès plus rapide au financement”, a-t-il déclaré à la BBC. Nouvelles.